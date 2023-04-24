Роструд напомнил, сколько должен длиться междусменный отдых

Продолжительность ежедневного отдыха между сменами, включая время для питания, должна быть не менее двойной продолжительности рабочего дня (смены), предшествующей отдыху. Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.
То есть при рабочем дне в восемь часов 16 часов сотрудники должны отдыхать.
Отдых между сменами – это период между временем, когда один рабочий день заканчивается, а следующий, примыкающий к нему, рабочий день должен быть начат.
При работе вахтовым методом продолжительность междусменного отдыха с учетом обеденных перерывов может сократиться до 12 часов.
Сотрудники имеют право на ежедневный отдых после отработки дневной нормы рабочего времени.
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