Роструд напомнил, сколько должен длиться междусменный отдых

В расчет отдыха сотрудников между сменами включаются и часы обеденных перерывов.

Продолжительность ежедневного отдыха между сменами, включая время для питания, должна быть не менее двойной продолжительности рабочего дня (смены), предшествующей отдыху. Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.

То есть при рабочем дне в восемь часов 16 часов сотрудники должны отдыхать.

Отдых между сменами – это период между временем, когда один рабочий день заканчивается, а следующий, примыкающий к нему, рабочий день должен быть начат.

При работе вахтовым методом продолжительность междусменного отдыха с учетом обеденных перерывов может сократиться до 12 часов.

Сотрудники имеют право на ежедневный отдых после отработки дневной нормы рабочего времени.