Казахстан вводит четырехдневную рабочую неделю

Новый порядок затронет не все производства – кроме того, четырехдневку можно будет чередовать с пятидневкой и шестидневной рабочей неделей.
Вот как изменится статья в Трудовом кодексе:
Статья 78. Предельное количество сверхурочных работ
...
2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год.
Статья 78. Предельное количество сверхурочных работ
...
2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц – при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.
Воскресенье в Казахстане будет общим выходным днем.
Напомним, что в России об успешном тестировании четырехдневки недавно заявили в Совкомбанке.
Пока это все еще эксперимент и никаких норм даже на региональном уровне по этому поводу не устанавливается.
Комментарии