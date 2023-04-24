Казахстан вводит четырехдневную рабочую неделю

Президент страны подписал закон, по которому в Трудовом кодексе Казахстана появится новая норма. Она заработает с 1 июля 2023 года.

Новый порядок затронет не все производства – кроме того, четырехдневку можно будет чередовать с пятидневкой и шестидневной рабочей неделей.

Вот как изменится статья в Трудовом кодексе:

Статья 78. Предельное количество сверхурочных работ ... 2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год. Статья 78. Предельное количество сверхурочных работ ... 2. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц – при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и сто двадцать часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.

Воскресенье в Казахстане будет общим выходным днем.

Напомним, что в России об успешном тестировании четырехдневки недавно заявили в Совкомбанке.

Пока это все еще эксперимент и никаких норм даже на региональном уровне по этому поводу не устанавливается.