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Интернет и IT

Контент нейросети от «Сбера» проверят на соответствие законам

Политик Сергей Миронов считает, что в Kandinsky 2.1 применялись технологии «недружественных стран».
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Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить контент нейросети Kandinsky 2.1. Об этом пишет «ТАСС».

Сергей Миронов считает, что нейросеть генерирует картинки, которые способствуют формированию негативного образа страны.

«В частности, при запросах со словом „российский“, „Россия“, „русские“ и даже „российский флаг“, „флаг Российской Федерации“ ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос. При этом при запросе „флаг Украины“ и „флаг Америки“ картинки полностью соответствует цветам и дизайну флагов указанных стран», – сообщил Сергей Миронов.

Также политик предположил, что «Сбер» при создании своей нейросети использовал разработки «недружественных стран», которые ведут информационную войну против государства.

Ранее мы писали, что «Сбер» запустил новую версию нейросети Kandinsky 2.1. С момента ее выхода пользователи сгенерировали больше 10 млн изображений по текстовым описаниям.

Комментарии

34
  • Логотип проза жизни
    проза жизни 26.04.23, 19:46

    а то, что всё железо разработано недружественными не хотят проверить? или все приложения на недружественных языках пишутся...как же я хочу в мире жить!!!! где человек человеку друг, товарищ и брат😭

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 26.04.23, 20:17

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Технологию изготовления советского пломбира пусть проверит до кучи. Интересно дружественная будет или нет

  • Логотип FA
    FA 26.04.23, 20:06

    Евгений

    И он на серьезных щах собирается привлечь ИИ за дискредитацию? Дяденька, купи таблетки!

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 26.04.23, 20:14

      Нет

      Дяденька, купи таблетки!

      Не помогут.

      Он в молодости кирпичи об голову разбивал, с возрастом стало сказываться.

      • Логотип Крестик-нолик
        Крестик-нолик 26.04.23, 20:55

        Моя мама была геологом и до самой своей смерти (она умерла четыре года назад) говорила про Миронова, что он позор этой профессии

      • Логотип biyabem775
        biyabem775 Вчера в 00:02

        alex

        и подался в путинята из питерской мэрии? Забавно смотрелись антипутинские кричалки когда этот кадр имитировал полит. деятельность на митингах при создании своей декоративной партии СР.

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 26.04.23, 20:15

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Ну, привлекут тех кто этот ии обучал.

      • Логотип Крестик-нолик
        Крестик-нолик 26.04.23, 20:44

        кто этот ии обучал.

        Что-то мне подсказывает, что «иных уж нет, а те далече» (с)

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 26.04.23, 20:51

          ВикторияГлавный бухгалтер

          что «иных уж нет, а те далече»

          Это их нисколько не ограничивает ))

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 26.04.23, 20:59

        Нет

        Он сам обучается.

        Стоит отметить, что на самом деле никакого интеллекта в ИИ нет.

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 26.04.23, 21:36

          ВикторияГлавный бухгалтер

          никакого интеллекта в ИИ нет.

          Конечно, это набор алгоритмов в основном распознавания шаблонов, но его все же обучают люди

          • Логотип ToT
            ToT
            Сотрудник
            26.04.23, 21:44

            Борис МальцевКлерк

            Но в шахматы компьютер уже обыгрывает человека. И по-другому уже не будет

            • Логотип VadimBA
              VadimBA 26.04.23, 22:25

              Но в шахматы компьютер уже обыгрывает человека. И по-другому уже не будет

              Только пока этот компьютер все-равно включает и выключает человек.

            • Логотип biyabem775
              biyabem775 Вчера в 00:12

              alex

              не будет.

              производительность и просчет нескольких вариантов ходов вперед на порядок выше.

              стокфиш 13карслона как школьника обыгрывает.

  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 26.04.23, 20:37

    Наверняка, Миронов обнаружил нейросеть Кандинский на гаджете недружественного производства. И автомобиль, на котором его возят, тоже, небось, вражеский. Ну так пусть он для начала переоденется в одежду, сшитую из отечественных тканей, переобуется в обувь фабрики «Скороход», а потом расколотит свои гаджеты и машину подаренной ему кувалдой (она-то точно отечественного или, по крайней мере, дружественного производства). Тогда у него будет моральное право писать доносы на нейросеть. Правда, сам факт доноса на нейросеть (даже без отказа от использования всего вражеского) уже говорит о, мягко говоря, странности доносчика. ИМХО. 

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 26.04.23, 21:56

      alex

      еще пусть найдет в продаже отечественные труселя и носки.

  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 26.04.23, 21:54

    Этот комментарий удален.

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 26.04.23, 22:20

      Ну вообще по запросу русские эта штука реально странные вещи выдаёт.

      А не пользоваться этой штукой не пробовали

  • Логотип blaster42
    blaster42 Вчера в 06:53

    Goga Basishvili

    Что за нейросети? Сети, где боты между собой общаются?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 07:07

      Пётр Пустотачлен картеля

      где бот Жириновского дискутирует с ботом Новодворской

      • Логотип Мирам
        Мирам Вчера в 09:22

        а зрителей туда пускают, интересно? :)

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 Вчера в 08:33

      ВикторияГлавный бухгалтер

      https://habr.com/ru/articles/312450/

      https://www.youtube.com/watch?v=wf6Nbbnc6nw&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%90%D1%80%D1%85%D1%8D

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