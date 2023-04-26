Контент нейросети от «Сбера» проверят на соответствие законам

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить контент нейросети Kandinsky 2.1. Об этом пишет «ТАСС».
Сергей Миронов считает, что нейросеть генерирует картинки, которые способствуют формированию негативного образа страны.
«В частности, при запросах со словом „российский“, „Россия“, „русские“ и даже „российский флаг“, „флаг Российской Федерации“ ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос. При этом при запросе „флаг Украины“ и „флаг Америки“ картинки полностью соответствует цветам и дизайну флагов указанных стран», – сообщил Сергей Миронов.
Также политик предположил, что «Сбер» при создании своей нейросети использовал разработки «недружественных стран», которые ведут информационную войну против государства.
Ранее мы писали, что «Сбер» запустил новую версию нейросети Kandinsky 2.1. С момента ее выхода пользователи сгенерировали больше 10 млн изображений по текстовым описаниям.
Комментарии34
а то, что всё железо разработано недружественными не хотят проверить? или все приложения на недружественных языках пишутся...как же я хочу в мире жить!!!! где человек человеку друг, товарищ и брат😭
ВикторияГлавный бухгалтер
Технологию изготовления советского пломбира пусть проверит до кучи. Интересно дружественная будет или нет
Евгений
И он на серьезных щах собирается привлечь ИИ за дискредитацию? Дяденька, купи таблетки!
Нет
Не помогут.
Он в молодости кирпичи об голову разбивал, с возрастом стало сказываться.
Моя мама была геологом и до самой своей смерти (она умерла четыре года назад) говорила про Миронова, что он позор этой профессии
alex
и подался в путинята из питерской мэрии? Забавно смотрелись антипутинские кричалки когда этот кадр имитировал полит. деятельность на митингах при создании своей декоративной партии СР.
ВикторияГлавный бухгалтер
Ну, привлекут тех кто этот ии обучал.
Что-то мне подсказывает, что «иных уж нет, а те далече» (с)
ВикторияГлавный бухгалтер
Это их нисколько не ограничивает ))
Нет
Он сам обучается.
Стоит отметить, что на самом деле никакого интеллекта в ИИ нет.
ВикторияГлавный бухгалтер
никакого интеллекта в ИИ нет.
Конечно, это набор алгоритмов в основном распознавания шаблонов, но его все же обучают люди
Борис МальцевКлерк
Но в шахматы компьютер уже обыгрывает человека. И по-другому уже не будет
Только пока этот компьютер все-равно включает и выключает человек.
alex
не будет.
производительность и просчет нескольких вариантов ходов вперед на порядок выше.
стокфиш 13карслона как школьника обыгрывает.
Наверняка, Миронов обнаружил нейросеть Кандинский на гаджете недружественного производства. И автомобиль, на котором его возят, тоже, небось, вражеский. Ну так пусть он для начала переоденется в одежду, сшитую из отечественных тканей, переобуется в обувь фабрики «Скороход», а потом расколотит свои гаджеты и машину подаренной ему кувалдой (она-то точно отечественного или, по крайней мере, дружественного производства). Тогда у него будет моральное право писать доносы на нейросеть. Правда, сам факт доноса на нейросеть (даже без отказа от использования всего вражеского) уже говорит о, мягко говоря, странности доносчика. ИМХО.
alex
еще пусть найдет в продаже отечественные труселя и носки.
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А не пользоваться этой штукой не пробовали
Goga Basishvili
Что за нейросети? Сети, где боты между собой общаются?
Пётр Пустотачлен картеля
где бот Жириновского дискутирует с ботом Новодворской
а зрителей туда пускают, интересно? :)
ВикторияГлавный бухгалтер
https://habr.com/ru/articles/312450/
https://www.youtube.com/watch?v=wf6Nbbnc6nw&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%90%D1%80%D1%85%D1%8D