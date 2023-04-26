Контент нейросети от «Сбера» проверят на соответствие законам

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить контент нейросети Kandinsky 2.1. Об этом пишет «ТАСС».

Сергей Миронов считает, что нейросеть генерирует картинки, которые способствуют формированию негативного образа страны.

«В частности, при запросах со словом „российский“, „Россия“, „русские“ и даже „российский флаг“, „флаг Российской Федерации“ ни разу не была сгенерирована картинка в цветах флага Российской Федерации, состоящего из трех полос. При этом при запросе „флаг Украины“ и „флаг Америки“ картинки полностью соответствует цветам и дизайну флагов указанных стран», – сообщил Сергей Миронов.

Также политик предположил, что «Сбер» при создании своей нейросети использовал разработки «недружественных стран», которые ведут информационную войну против государства.

Ранее мы писали, что «Сбер» запустил новую версию нейросети Kandinsky 2.1. С момента ее выхода пользователи сгенерировали больше 10 млн изображений по текстовым описаниям.