⚡️Законопроект об отмене АУСН для ювелиров отозвали. Причина пока неизвестна

На официальном портале к законопроекту № 343435-8 есть только такой комментарий:

«Правительство Российской Федерации отзывает внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона № 343435-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сейчас проект числится в архиве. Доработать его хотят или вообще пока не рассматривать, непонятно.

О скандальном проекте писали на «Клерке» пару дней назад. Тогда же эксперт говорил о некоторых ювелирах, которые решили закрываться после такого проекта.