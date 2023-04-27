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АУСН

⚡️Законопроект об отмене АУСН для ювелиров отозвали. Причина пока неизвестна

Нашумевший проект закона, который запрещает ювелирному бизнесу применять автоматическую упрощенку, отозвало правительство.
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На официальном портале к законопроекту № 343435-8 есть только такой комментарий:

«Правительство Российской Федерации отзывает внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона № 343435-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сейчас проект числится в архиве. Доработать его хотят или вообще пока не рассматривать, непонятно.

О скандальном проекте писали на «Клерке» пару дней назад. Тогда же эксперт говорил о некоторых ювелирах, которые решили закрываться после такого проекта.

Комментарии

3
  • Логотип Yuriev
    Yuriev Вчера в 11:42

    https://sozd.duma.gov.ru/bill/343435-8

    Сегодня в 10:29 - то есть примерно через час после публикации этой новости - в карточке законопроекта появилась запись "направлен в комитет(ы) Государственной Думы (Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам)".

    При этом законопроект по-прежнему числится в архиве. Интересно, как это понимать...

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 11:47

      Пётр Пустотачлен картеля

      понимать это как типичная законотворческая деятельность

  • Логотип Yuriev
    Yuriev Вчера в 12:06

    «Правительство Российской Федерации отзывает внесенный в Государственную Думу <...> проект федерального закона № 343435-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    Кстати, законопроект № 343435-8 был отозван для внесения ряда "технических уточнений" (https://www.klerk.ru/buh/news/569620/).

    На странице 117 законопроекта предусмотрено, что документы для вычета "представляются организациями и индивидуальными предпринимателями <...> в налоговые органы в электронной форме <...> на основании письменного заявления налогоплательщика при наличии у указанных организаций и индивидуальных предпринимателей технической возможности".

    То есть формально медицинскую тайну пациента без его согласия в налоговые органы передавать не будут.

    Надеюсь, что при внесении технических уточнений в законопроект № 343435-8 перед повторным внесением в Госдуму указанный порядок будет сохранен, и что Правительство включит в состав технических уточнений положение, что указанное заявление не может включаться медицинскими организациями и ИП в оферту или иные стандартные условия, обязательные для всех пациентов.

    Ведь есть медицинские манипуляции конфиденциального характера вроде анализов на гепатит и другие инфекционные заболевания.

    И не все люди захотят светить эти манипуляции персоналу местной ИФНС по месту своего жительства - особенно в маленьких городах.

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