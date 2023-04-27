😱В ФНС появился особый «блогерский» отдел. Он будет проверять блогеров и дальше, Блиновская с Чекалиными только начало

Уголовных дел на блогеров будет еще больше, пишут источники. С этим согласны и налоговые адвокаты.

Не так давно в ФНС создали «блогерский» отдел, пишет Baza . Главная задача этого отдела – проверить всех российских блогеров, которые зарабатывают больше 50 миллионов рублей в год.

Комментирует ситуацию Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

– Судя по информации из СМИ, речь во всех случаях идет о «дроблении» бизнеса с использованием УСН. Насколько я понимаю, именно так и работала вся индустрия: n-ное количество ИП или ООО на УСН с минимальной налоговой ставкой (6%). Эта простая попытка оптимизации налогообложения в итоге может стать очень «дорогой» проблемой для тех, кто ей пользовался. И хотя сейчас есть позитивная судебная практика о так называемом «функциональном» дроблении, его доказывание – достаточно сложная история, которую осилит не каждый налогоплательщик. Судя по новостям, СК РФ и ФНС России действительно активно взялись за «инфобизнес» – блогеров.

Адвокат уверена, что это рано или поздно должно было случиться: долгое время эта сфера казалась незаметной, но в нынешние времена бюджет нуждается в качественном пополнении.

Но в происходящем эксперт видит и еще одну тревожную тенденцию.

– Обращает на себя внимание, что во всех таких эпизодах с блогерами первым на сцене появляется СК РФ, а не ФНС. Хотя, возможно, мы просто не знаем о требованиях от налоговых органов и допросах в налоговых инспекциях. Такой подход позволяет достаточно быстро добиться от налогоплательщика уплаты вменяемых ему сумм налогов ради прекращения уголовного дела.

Постскриптум: к концу написания этой новости стало известно, что Елена Блиновская уже дает признательные показания.