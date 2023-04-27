😱В ФНС появился особый «блогерский» отдел. Он будет проверять блогеров и дальше, Блиновская с Чекалиными только начало

Комментирует ситуацию Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
– Судя по информации из СМИ, речь во всех случаях идет о «дроблении» бизнеса с использованием УСН. Насколько я понимаю, именно так и работала вся индустрия: n-ное количество ИП или ООО на УСН с минимальной налоговой ставкой (6%). Эта простая попытка оптимизации налогообложения в итоге может стать очень «дорогой» проблемой для тех, кто ей пользовался. И хотя сейчас есть позитивная судебная практика о так называемом «функциональном» дроблении, его доказывание – достаточно сложная история, которую осилит не каждый налогоплательщик. Судя по новостям, СК РФ и ФНС России действительно активно взялись за «инфобизнес» – блогеров.
Адвокат уверена, что это рано или поздно должно было случиться: долгое время эта сфера казалась незаметной, но в нынешние времена бюджет нуждается в качественном пополнении.
Но в происходящем эксперт видит и еще одну тревожную тенденцию.
– Обращает на себя внимание, что во всех таких эпизодах с блогерами первым на сцене появляется СК РФ, а не ФНС. Хотя, возможно, мы просто не знаем о требованиях от налоговых органов и допросах в налоговых инспекциях. Такой подход позволяет достаточно быстро добиться от налогоплательщика уплаты вменяемых ему сумм налогов ради прекращения уголовного дела.
Постскриптум: к концу написания этой новости стало известно, что Елена Блиновская уже дает признательные показания.
Комментарии5
Главный бухгалтер
Охота на ведьм началась?
Пётр Пустотачлен картеля
этого следовало ожидать, казна пустеет, милорд
А кто такой "блохер" расскажите? И есть ли этот вид деятельности в ОКВЭД, не подскажите?
Радость-то какая! Осталось дождаться счастливого момента, когда в ФНС появится отдел расшифровки сальдо ЕНС😎
Ирина
Расшифровать сальдо по ЕНС, это Вам не отдел сформировать