Депутатам предложили платить среднюю по стране зарплату и отказаться от привилегий

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается приравнять заработную плату депутатов и сенаторов к средней по стране зарплате. Она составляет 35 тыс. рублей. Об этом пишут «РИА Новости».
Такое предложение внесли лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Олег Нилов.
Законопроект предполагает и отмену привилегий по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.
Авторы документа считают, что так государство сможет сэкономить на содержании парламентского корпуса.
«Нас, правда, удивило, почему Сергей Михайлович (Миронов) не обговорил там, что привилегий должны быть лишены руководители фракций», – заявил замруководителя «Единой России» Андрей Исаев.
Правительство отказалось поддержать законопроект, поскольку депутаты не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, помимо своей работы в парламенте. Поэтому повышенные зарплаты сенаторов и депутатов оправданы.
Комментарии75
Главный бухгалтер
какая хорошая формулировка!
Вот предложи мне хоть что-то сочинить в защиту.... ну вот ей-ей до ТАКОГО ну, ни когда бы не догадался бы!
А можно и мне повышенную зарплату? Я тоже помимо своей работы не могу другой оплачиваемой деятельностью заниматься.
Главный бухгалтер
можете! Вам никто не запрещал! А вот у них - прямой запрет установлен - потому они бедные и несчастные.....
Зато родственники, жены и родители-пенсионеры у депутатов сплошь и рядом успешные бизнесмены.
Евгения
У нас уже сил не остается другой оплачиваемой деятельностью заниматься, так что не можем. А вот депутат - отоспится и может очень неплохо заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью. Это я только про официальный доход.
Ирина
Да, натворить они могут....
Пётр Пустотачлен картеля
кем оправданы?
Ирина
Депутатами и сенаторами.
Пётр Пустотачлен картеля
чертовски логично!
Главный бухгалтер
ими же и оправданы. А ещё и Правительство на их защиту встало!
Главный бухгалтер
А правительство - это кто?
ВикторияГлавный бухгалтер
Мишустин
Главный бухгалтер
Единоличник: хочу караю, хочу милую
Главный бухгалтер
вообще-то он законодателям не указ. Депутаты сами себе узаканивают зряплату - они законодательный орган.
А вот с зарплатой того самого мишлунустина "поиграться" могут - захотят прибавят, могут и убавить...
Вот он им и подыгрывает))))))))))))
Главный бухгалтер
там помимо него штат по тыщу, наверное
ВикторияГлавный бухгалтер
Чья подпись там стоит, думаете вся тыща подписывает? ))
Ими же и оправданы , только вот надо бы именно президенту издать указ о максимальной зарплате для чиновников , к примеру три МРОТ . Вот тогда и бюджет пополниться и главное не будут туда лезть только для того чтобы обогатится . Пойдут на выборы те люди кто непосредственно жизнь в стране попытается наладить и реально этого хочет .
Ирина
Фантазёр!!!!
Пётр Пустотачлен картеля
и кандидатов поди реальных дадут?
а у них должностные инструкции есть?
Ирина
Есть. У одной половины - сидеть и не отсвечивать, у другой - пиариться фееричными законопроектами.
Главный бухгалтер
обязательно!
п. 1 жмать кнопку.
п. 2 на первом заседании при открытии очередной сессии и на последнем заседании при закрытии сессии петь гимн.
Ирина
Еще:
п. 3 Просыпаться после окончания заседания и для похода в буфет
Главный бухгалтер
это не обязанность. Потому такие вещи в ДИ не пишут. Он может проснуться, может пойти в буфет... Но вовсе не обязан это делать.
Ирина
А как же забота о здоровье? А как же ПВН? И нечего после заседания спать, уборщицы тоже люди, им убираться нужно
Главный бухгалтер
ну Вы ещё поучите, что законодателю делать. может быть ему во сне новый законопроект приснился, от которого сразу всем хорошо будет....
да что там после них убирать-то? на машинах приехали, все в чистеньком ходють... ну не наср...ли же, право, рядом с креслом... Так что там и у уборщиц не работа, а благодать - ну с мокрой тряпкой проедется промеж кресел, чисто чтобы освежить... Ну а если кто и уснул - пусть спит до утра: объедет, не будет около него мыть, нет там грязи, ей взяться неоткуда
Ирина
Категорически не согласна. Там сплошная грязь
К сожалению, с такой грязью уборщицы справиться не смогут...
п.1 ...нужную кнопку
Главный бухгалтер
не обязательно. достаточно просто нажмать
Главный бухгалтер
Урри, урри, где у него кнопка?
мастера спорта по цинизму...
Пётр Пустотачлен картеля
международного класса!