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Законопроекты

Депутатам предложили платить среднюю по стране зарплату и отказаться от привилегий

Сенаторам и депутатам могут установить размер заработной платы в 35 тысяч рублей. Правительство не поддержало эту инициативу.
1,2 тыс.

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается приравнять заработную плату депутатов и сенаторов к средней по стране зарплате. Она составляет 35 тыс. рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

Такое предложение внесли лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Олег Нилов.

Законопроект предполагает и отмену привилегий по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.

Авторы документа считают, что так государство сможет сэкономить на содержании парламентского корпуса.

«Нас, правда, удивило, почему Сергей Михайлович (Миронов) не обговорил там, что привилегий должны быть лишены руководители фракций», – заявил замруководителя «Единой России» Андрей Исаев.

Правительство отказалось поддержать законопроект, поскольку депутаты не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, помимо своей работы в парламенте. Поэтому повышенные зарплаты сенаторов и депутатов оправданы.

Комментарии

75
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 Вчера в 11:36

    Главный бухгалтер

    Правительство отказалось поддержать законопроект, поскольку депутаты не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, помимо своей работы в парламенте. Поэтому повышенные зарплаты сенаторов и депутатов оправданы.

    какая хорошая формулировка!

    Вот предложи мне хоть что-то сочинить в защиту.... ну вот ей-ей до ТАКОГО ну, ни когда бы не догадался бы!

  • Логотип LexxS
    LexxS Вчера в 11:40

    А можно и мне повышенную зарплату? Я тоже помимо своей работы не могу другой оплачиваемой деятельностью заниматься.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 Вчера в 11:47

      Главный бухгалтер

      помимо своей работы не могу другой оплачиваемой деятельностью заниматься.

      можете! Вам никто не запрещал! А вот у них - прямой запрет установлен - потому они бедные и несчастные.....

      • Логотип irinaynina
        irinaynina Вчера в 20:16

        Зато родственники, жены и родители-пенсионеры у депутатов сплошь и рядом успешные бизнесмены.

      • Логотип racetospace
        racetospace 45 минут назад

        Евгения

        У нас уже сил не остается другой оплачиваемой деятельностью заниматься, так что не можем. А вот депутат - отоспится и может очень неплохо заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью. Это я только про официальный доход.

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 43 минуты назад

          Ирина

          А вот депутат - отоспится и может очень неплохо заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью

          Да, натворить они могут....

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B Вчера в 11:44

    Пётр Пустотачлен картеля

    Поэтому повышенные зарплаты сенаторов и депутатов оправданы.

    кем оправданы?

    • Логотип IriEro
      IriEro
      Вчера в 11:45

      Ирина

      Депутатами и сенаторами.

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B Вчера в 11:54

        Пётр Пустотачлен картеля

        чертовски логично!

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 Вчера в 11:48

      Главный бухгалтер

      кем оправданы?

      ими же и оправданы. А ещё и Правительство на их защиту встало!

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ Вчера в 11:53

        Главный бухгалтер

        А правительство - это кто?

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 Вчера в 12:31

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Мишустин

          • Логотип fressigran@
            fressigran@ Вчера в 12:48

            Главный бухгалтер

            Единоличник: хочу караю, хочу милую

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 Вчера в 14:53

              Главный бухгалтер

              Единоличник: хочу караю, хочу милую

              вообще-то он законодателям не указ. Депутаты сами себе узаканивают зряплату  - они законодательный орган.

              А вот с зарплатой того самого мишлунустина "поиграться" могут - захотят прибавят, могут и убавить...

              Вот он им и подыгрывает))))))))))))

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 Вчера в 14:51

            Главный бухгалтер

            Мишустин

            там помимо него штат по тыщу, наверное

            • Логотип VikaV2193
              VikaV2193 1 минуту назад

              ВикторияГлавный бухгалтер

              Чья подпись там стоит, думаете вся тыща подписывает? ))

    • Логотип Александр Кузнецов13
      Александр Кузнецов13 2 часа назад

       Ими же и оправданы , только вот надо бы именно президенту издать указ о максимальной зарплате для чиновников  , к примеру три МРОТ . Вот тогда и бюджет пополниться и главное не будут туда лезть только для того чтобы обогатится . Пойдут на выборы  те люди кто непосредственно жизнь в стране попытается наладить и реально этого хочет  .

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 2 часа назад

        Ирина

        Фантазёр!!!!

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 22 минуты назад

        Пётр Пустотачлен картеля

        Пойдут на выборы  те люди кто непосредственно жизнь в стране попытается наладить и реально этого хочет  .

        и кандидатов поди реальных дадут?

  • Логотип аноним 26042016
    аноним 26042016 Вчера в 11:46

    а у них должностные инструкции есть?

    • Логотип IriEro
      IriEro
      Вчера в 11:50

      Ирина

      Есть. У одной половины - сидеть и не отсвечивать, у другой - пиариться фееричными законопроектами.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 Вчера в 11:50

      Главный бухгалтер

      а у них должностные инструкции есть?

      обязательно!

      п. 1 жмать кнопку.

      п. 2 на первом заседании при открытии очередной сессии и на последнем заседании при закрытии сессии петь гимн.

      • Логотип buhkompas
        buhkompas Вчера в 12:02

        Ирина

        Еще:

        п. 3 Просыпаться после окончания заседания и для похода в буфет

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 Вчера в 12:13

          Главный бухгалтер

          п. 3 Просыпаться после окончания заседания и для похода в буфет

          это не обязанность. Потому такие вещи в ДИ не пишут. Он может проснуться, может пойти в буфет... Но вовсе не обязан это делать.

          • Логотип buhkompas
            buhkompas Вчера в 14:43

            Ирина

            Он может проснуться, может пойти в буфет... Но вовсе не обязан это делать

            А как же забота о здоровье? А как же ПВН? И нечего после заседания спать, уборщицы тоже люди, им убираться нужно

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 Вчера в 14:58

              Главный бухгалтер

              И нечего после заседания спать, 

              ну Вы ещё поучите, что законодателю делать. может быть ему во сне новый законопроект приснился, от которого сразу всем хорошо будет....

               уборщицы тоже люди, им убираться нужно

              да что там после них убирать-то? на машинах приехали, все в чистеньком ходють... ну не наср...ли же, право, рядом с креслом... Так что там и у уборщиц не работа, а благодать  - ну с мокрой тряпкой проедется промеж кресел, чисто чтобы освежить... Ну а если кто и уснул - пусть спит до утра: объедет, не будет около него мыть, нет там грязи, ей взяться неоткуда

              • Логотип buhkompas
                buhkompas Вчера в 15:11

                Ирина

                Категорически не согласна. Там сплошная грязь

                • Логотип Крестик-нолик
                  Крестик-нолик 2 часа назад

                  Там сплошная грязь

                  К сожалению, с такой грязью уборщицы справиться не смогут...

      • Логотип аноним 26042016
        аноним 26042016 Вчера в 12:03

        п.1 ...нужную кнопку

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 Вчера в 12:14

          Главный бухгалтер

          п.1 ...нужную кнопку

          не обязательно. достаточно просто нажмать

        • Логотип fressigran@
          fressigran@ Вчера в 12:50

          Главный бухгалтер

          Урри, урри, где у него кнопка?

  • Логотип АяАнна
    АяАнна Вчера в 11:52

    мастера спорта по цинизму...

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B Вчера в 11:54

      Пётр Пустотачлен картеля

      международного класса!

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