Депутатам предложили платить среднюю по стране зарплату и отказаться от привилегий

Сенаторам и депутатам могут установить размер заработной платы в 35 тысяч рублей. Правительство не поддержало эту инициативу.

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается приравнять заработную плату депутатов и сенаторов к средней по стране зарплате. Она составляет 35 тыс. рублей. Об этом пишут «РИА Новости».

Такое предложение внесли лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутат Олег Нилов.

Законопроект предполагает и отмену привилегий по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.

Авторы документа считают, что так государство сможет сэкономить на содержании парламентского корпуса.

«Нас, правда, удивило, почему Сергей Михайлович (Миронов) не обговорил там, что привилегий должны быть лишены руководители фракций», – заявил замруководителя «Единой России» Андрей Исаев.

Правительство отказалось поддержать законопроект, поскольку депутаты не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, помимо своей работы в парламенте. Поэтому повышенные зарплаты сенаторов и депутатов оправданы.