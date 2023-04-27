Банки будут по-новому работать с данными умерших клиентов

Преступники не смогут обманом получить средства с банковских счетов клиентов. Банки распределят оставшиеся деньги между наследниками.

18 мая 2023 года вступает в силу закон, по которому начинает действовать режим налоговой тайны на информацию о снятии средств со счетов умерших. Об этом пишет «RG.RU».

Эта информация будет отнесена к налоговой тайне.

«Таким образом, будет невозможно снять деньги умершего по карте, используя доверенности и т. д. Для рядовых граждан не поменяется ничего, но появляется еще одно препятствие для преступников», – сообщил партнер адвокатской конторы «РКП» Дмитрий Клеточкин.

Банки будут получать информацию о смерти клиента и распределять средства, которые остались на счетах, через наследников.