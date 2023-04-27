Финансовые пирамиды маскируются под инвестиционные приложения госкомпаний

Как только инвесторы собираются вывести все средства со счета, их личные кабинеты блокируют, а деньги уходят в руки мошенников.

Мошенники начали обманывать пользователей через фейковые инвестиционные приложения от якобы государственных компаний. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.

За установку приложения мошенники обещают бонусы и подарить акции предприятий. После регистрации по номеру телефона пользователям начинают звонить и предлагать высокую доходность от вложений.

«Собеседников уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, и каждый раз клиент видит в приложении все больший доход. Для „приманки“ пользователям на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета», – сообщил Анатолий Печатников.

Как только инвесторы решают вывести все средства, личный кабинет приложения перестает работать, а менеджеры не выходят на связь.

В 2022 году Центробанк выявил на 85% больше финансовых пирамид.

Ранее мы писали, что ЦБ собирается ограничить доступ компаний к привлечению инвестиций для борьбы с финансовыми пирамидами.