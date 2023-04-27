Максут Шадаев: с помощью WhatsApp совершаются 70-80% мошеннических звонков

Минцифры работает, чтобы уменьшать количество спам-звонков и мошенничества по телефону, но в WhatsApp их по-прежнему много.

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на XIX ежегодном форуме операторов связи.

Там он рассказал, в частности, о практике борьбы с мошенническими звонками: говорит, что с операторами связи удалось достичь прогресса, но еще есть над чем работать.

«Количество таких звонков, которые идут по обычному телефону, в разы снизилось. Совместная работа, которую мы проводим, ответственность за пропуск трафика с подменных номеров – это даёт эффект. Мы видим, что 70-80% мошеннических звонков совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp».

Шадаев пообещал, что работа с операторами будет продолжаться.

«Мы также договорились с операторами, как мы будем бороться со спам-звонками», сказал министр.

Между тем, звонки – конечно, не единственный способ для злоумышленников похищать деньги. Схемы совершенствуются каждый день.

Вчера на «Клерке» писали, что мошенники крадут деньги через фейковые отзывы про банки на форумах, а немного ранее стало известно, что есть еще схема, когда преступники меняют лимиты по переводам, чтобы выводить больше денег.