Максут Шадаев: с помощью WhatsApp совершаются 70-80% мошеннических звонков

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на XIX ежегодном форуме операторов связи.
Там он рассказал, в частности, о практике борьбы с мошенническими звонками: говорит, что с операторами связи удалось достичь прогресса, но еще есть над чем работать.
«Количество таких звонков, которые идут по обычному телефону, в разы снизилось. Совместная работа, которую мы проводим, ответственность за пропуск трафика с подменных номеров – это даёт эффект. Мы видим, что 70-80% мошеннических звонков совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp».
Шадаев пообещал, что работа с операторами будет продолжаться.
«Мы также договорились с операторами, как мы будем бороться со спам-звонками», сказал министр.
Между тем, звонки – конечно, не единственный способ для злоумышленников похищать деньги. Схемы совершенствуются каждый день.
Вчера на «Клерке» писали, что мошенники крадут деньги через фейковые отзывы про банки на форумах, а немного ранее стало известно, что есть еще схема, когда преступники меняют лимиты по переводам, чтобы выводить больше денег.
Комментарии