📌Готовимся к лету — что изменилось в оформлении отпусков в 2023 году

Как теперь отправлять сотрудников на отдых и выплачивать отпускные без штрафов, если в законах так много изменений — разбираемся вместе с экспертом по трудовым отношениям.

У некоторых специалистов появится возможность увеличить отпуск и отдохнуть больше, чем 28 календарных дней. Среди них:

молодые сотрудники, которым еще не исполнилось 18 лет, — 31 календарный день,

работающие инвалиды — 30 дней,

кандидаты наук — 36 дней,

доктора наук — 48 рабочих дней.

Демобилизованные же по-прежнему имеют право взять очередной отпуск в любое удобное время, а количество дней нужно будет рассчитать с учетом продолжительности военной службы.

Отпуск вне графика также могут получить:

несовершеннолетние работники,

внешние совместители,

беременные женщины,

сотрудники, отозванные из предыдущего отпуска,

почетные доноры,

многодетные родители (при наличии ребенка младше 14 лет).

Подробно нововведения в предоставлении и оформлении отпусков, а также самые частые ошибки бухгалтеров обсудим с экспертом по трудовым отношениям на бесплатном вебинаре.

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