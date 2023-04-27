📌Готовимся к лету — что изменилось в оформлении отпусков в 2023 году

У некоторых специалистов появится возможность увеличить отпуск и отдохнуть больше, чем 28 календарных дней. Среди них:
молодые сотрудники, которым еще не исполнилось 18 лет, — 31 календарный день,
работающие инвалиды — 30 дней,
кандидаты наук — 36 дней,
доктора наук — 48 рабочих дней.
Демобилизованные же по-прежнему имеют право взять очередной отпуск в любое удобное время, а количество дней нужно будет рассчитать с учетом продолжительности военной службы.
Отпуск вне графика также могут получить:
несовершеннолетние работники,
внешние совместители,
беременные женщины,
сотрудники, отозванные из предыдущего отпуска,
почетные доноры,
многодетные родители (при наличии ребенка младше 14 лет).
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