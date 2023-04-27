«Всех обезжирят». После обеления блогеров налоговики пойдут к физлицам, уверен налоговый адвокат

Мы спросили адвоката Вячеслава Василевского, чего стоит и чего не стоит бояться после налогово-блогерских историй сегодняшнего дня, и вот что он ответил.

Либерализация законодательства, при которой все больше появляется шансов возместить и избавиться от статьи – это, конечно, курс на «карание рублем».

Но в истории с Еленой Блиновской главная соль даже не в 198 статье, а в статье 174.1 УК. Обнал, отмывание денег, вот это обвинение очень серьезное.

От этой статьи «освободиться, возместив», не получится.

Следующими под раздачу после блогеров вполне могут пойти физлица. И первые «звоночки» к этому уже прозвучали.

Постскриптум. «Всех обезжирят», шутит в переписке с редакцией адвокат, но звучит как совсем уж грустная шутка.