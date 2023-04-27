«Всех обезжирят». После обеления блогеров налоговики пойдут к физлицам, уверен налоговый адвокат

Либерализация законодательства, при которой все больше появляется шансов возместить и избавиться от статьи – это, конечно, курс на «карание рублем».
Но в истории с Еленой Блиновской главная соль даже не в 198 статье, а в статье 174.1 УК. Обнал, отмывание денег, вот это обвинение очень серьезное.
От этой статьи «освободиться, возместив», не получится.
Следующими под раздачу после блогеров вполне могут пойти физлица. И первые «звоночки» к этому уже прозвучали.
Вот о каких звоночках говорит Василевский:
Постскриптум. «Всех обезжирят», шутит в переписке с редакцией адвокат, но звучит как совсем уж грустная шутка.
Комментарии8
Рая
Какая тонкая грань между блогерами и физлицами)
alex
никакой.
наличие бабла, которое можно отжать.
Пётр Пустотачлен картеля
налоговики, денег нет - но вы держитесь там. всего хорошего!
Для этого не нужно знать мнение адвоката
кто бы сомневался. как и в том, что на подходе очередная система мониторинга