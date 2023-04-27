❌ Минфин отверг идею целевого использования амортизационных средств

Свою позицию ведомство изложило в письме от 27.03.2023 № 03-03-07/26566.
Речь, очевидно, идет об идее, которую выдвинули депутаты от КПРФ. Они внесли законопроект, по которому амортизационные средства надо направлять на покупку ОС. За нецелевое использование – повышенный налог на прибыль 30%.
Минфин ответил, что в налоговом законодательстве нет термина «амортизационные средства».
По действующей системе бухгалтерского и налогового учета сейчас нельзя определить источник капвложений.
Амортизация для целей налогового учета является механизмом компенсации затрат на приобретение ОС, а не источником их приобретения.
А введение предлагаемых механизмов (формирование амортизационных средств, их изъятие в пользу государства в случае неиспользования) усложнит не только налоговый учет, но и налоговое администрирование, и приведет к спорам с налоговыми органами, заявил Минфин.
Повышение налога до 30% за неправильное использование амортизационных отчислений Минфин тоже не поддержал, так как усмотрел тут дискриминацию, которая запрещена НК РФ.
Комментарии1
Сергей Верещагин
Всё правильно. Товарищи законотворцы решили внедрить старую систему учета амортизации, которая с 1991 года утратила всякий смысл. Это при Сов. власти вышестоящие структуры решали, наделять предприятие основными фондами или нет, и за счет каких средств.
Вот видимо, кто-то, почитав учебник "Экономика промышленности" года 1970-1975 издания, и вылез с этой инициативой.