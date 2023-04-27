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Амортизация основных средств

❌ Минфин отверг идею целевого использования амортизационных средств

Поступило предложение включать в расходы по налогу на прибыль суммы амортизации, фактически использованных на инвестиции в ОС, а не суммы начисленной амортизации, как сейчас. Но Минфин против.
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Свою позицию ведомство изложило в письме от 27.03.2023 № 03-03-07/26566.

Речь, очевидно, идет об идее, которую выдвинули депутаты от КПРФ. Они внесли законопроект, по которому амортизационные средства надо направлять на покупку ОС. За нецелевое использование – повышенный налог на прибыль 30%.

Минфин ответил, что в налоговом законодательстве нет термина «амортизационные средства».

По действующей системе бухгалтерского и налогового учета сейчас нельзя определить источник капвложений.

Амортизация для целей налогового учета является механизмом компенсации затрат на приобретение ОС, а не источником их приобретения.

А введение предлагаемых механизмов (формирование амортизационных средств, их изъятие в пользу государства в случае неиспользования) усложнит не только налоговый учет, но и налоговое администрирование, и приведет к спорам с налоговыми органами, заявил Минфин.

Повышение налога до 30% за неправильное использование амортизационных отчислений Минфин тоже не поддержал, так как усмотрел тут дискриминацию, которая запрещена НК РФ.

Комментарии

1
  • Логотип Сергей Верещагин
    Сергей Верещагин
    14 минут назад

    Сергей Верещагин

    Всё правильно. Товарищи законотворцы решили внедрить старую систему учета амортизации, которая с 1991 года утратила всякий смысл. Это при Сов. власти вышестоящие структуры решали, наделять предприятие основными фондами или нет, и за счет каких средств.

    Вот видимо, кто-то, почитав учебник "Экономика промышленности" года 1970-1975 издания, и вылез с этой инициативой.

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