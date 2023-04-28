Курьер вычислил мошенника и не позволил ограбить пенсионерку

Курьер-таксист спас от мошенников 500 тыс. рублей, которые пенсионерка собиралась передать мошенникам. Об этом случае пишет телеграм-канал «База».
Пенсионерка передала курьеру сумку с крупной суммой денег. В дороге мужчине позвонили и попросили как можно скорее доставить сумку.
Курьер подумал, что пенсионерка стала жертвой мошенников, забрал все деньги и передал адресату только сумку. Затем мужчина поехал к отправителю, чтобы вернуть все средства. Однако пенсионерка не открыла дверь. Тогда курьер вызвал сотрудников полиции и добровольно передал им 500 тыс. рублей.
Деньги вернули хозяйке. Также с ней провели беседу о том, что не нужно доверять незнакомым людям, которые звонят по телефону. Чаще всего это мошенники.
Несмотря на то, что мошенничество как таковое не состоялось, полицейские все же завели уголовное дело.
Комментарии2
Мегаполис Групп
А что стало с курьером?
Пётр Пустотачлен картеля
стал богаче на полмиллиона. полиции он тоже куклу в сумке вручил