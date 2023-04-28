Курьер вычислил мошенника и не позволил ограбить пенсионерку

Внимательный курьер распознал мошенника и отвез ему сумку, забрав оттуда все деньги. Полмиллиона рублей вернулись хозяйке.

Курьер-таксист спас от мошенников 500 тыс. рублей, которые пенсионерка собиралась передать мошенникам. Об этом случае пишет телеграм-канал «База».

Пенсионерка передала курьеру сумку с крупной суммой денег. В дороге мужчине позвонили и попросили как можно скорее доставить сумку.

Курьер подумал, что пенсионерка стала жертвой мошенников, забрал все деньги и передал адресату только сумку. Затем мужчина поехал к отправителю, чтобы вернуть все средства. Однако пенсионерка не открыла дверь. Тогда курьер вызвал сотрудников полиции и добровольно передал им 500 тыс. рублей.

Деньги вернули хозяйке. Также с ней провели беседу о том, что не нужно доверять незнакомым людям, которые звонят по телефону. Чаще всего это мошенники.

Несмотря на то, что мошенничество как таковое не состоялось, полицейские все же завели уголовное дело.