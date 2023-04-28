Производителям дронов могут дать налоговые льготы

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил выделять налоговые льготы производителям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Это субсидирование производителям в разных формах стоимости летного часа и стоимости приобретения или лизинга самих беспилотников. Также это субсидирование процентных ставок по кредитам в рамках кластерно-инвестиционной платформы», – сообщил Андрей Белоусов.
Льготы производителям дронов будут давать тем, кого включат в специальный реестр. Механизм начет работать по аналогии с требованиями для IT-компаний.
С 2024 по 2026 годы объем госзаказов на БПЛА составит 92 млрд рублей. В 2023 году на дроны выделят 4,4 млрд рублей, из которых 2,6 млрд поступят из федерального бюджета.
Ранее мы писали, что президент Владимир Путин предложил обучать школьников управлению беспилотниками.
Комментарии1
Артем
странные люди. валенкоделам вон отсрочки, рассрочки уже дали. А отрасль, которая сейчас очень нужна, пока подождет...