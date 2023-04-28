Производителям дронов могут дать налоговые льготы

Механизм предоставления льгот будет таким же, как для IT-компаний. В 2023 году на производство дронов планируют потратить 4,4 млрд рублей.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил выделять налоговые льготы производителям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это субсидирование производителям в разных формах стоимости летного часа и стоимости приобретения или лизинга самих беспилотников. Также это субсидирование процентных ставок по кредитам в рамках кластерно-инвестиционной платформы», – сообщил Андрей Белоусов.

Льготы производителям дронов будут давать тем, кого включат в специальный реестр. Механизм начет работать по аналогии с требованиями для IT-компаний.

С 2024 по 2026 годы объем госзаказов на БПЛА составит 92 млрд рублей. В 2023 году на дроны выделят 4,4 млрд рублей, из которых 2,6 млрд поступят из федерального бюджета.

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