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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

❗ Отметку об уплате косвенного НДС налоговики поставят только после 20 числа. И если на ЕНС нет долгов

Уплатить косвенный налог при импорте в страны ЕАЭС надо до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. При этом уплата налога идет в виде ЕНП.
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Импортер вместе с декларацией по косвенному НДС должен сдать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и документ, подтверждающий уплату налога.

Так как уплата идет на ЕНП, то обязанность по уплате косвенного НДС будет считаться исполненной с момента определения принадлежности денег в качестве ЕНП по декларации по сроку уплаты, то есть не ранее 20-го числа месяца.

Даже если вы уплатили налог раньше, он будет считаться уплаченным 20 числа.

Более того, если он уплачен, но есть другие долги, то эти деньги пойдут на погашение этих долгов на ЕНС, и налог будет считаться неуплаченным.

ФНС в письме от 24.03.2023 № ЕА-4-15/3533@ сообщает, что налоговики не поставят отметку о подтверждении уплаты косвенных налогов на заявлении ранее наступления срока уплаты НДС по декларации по косвенным налогам.

То есть, до 20 числа отметки на заявлении не ждите.

В то же время, налоговики должны поставить отметку на заявлении в срок не позднее 10-ти рабочих дней со дня его поступления.

Если этот 10-дневный срок истекает до 20-го числа месяца, ФНС рекомендует уведомлять налогоплательщиков (посредством информационных писем) о том, что отметка будет после 20 числа.

Налоговики не имеют права отказываться ставить отметку, если срок рассмотрения заявления уже истек до 20 числа.

Если прошло 10 дней, то отметку поставят не позднее 21 числа.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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