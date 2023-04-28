У клиентов банка «Открытия» украли 75 млн рублей

Директора офиса в Красноярском крае подозревают в хищении средств вкладчиков.

УФСБ по Красноярскому краю вместе со службой безопасности банка «Открытие» проводят расследование по делу о хищении 75 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

По версии следствия, директор офиса в течение 11 лет предлагала клиентам продлять их вклады с повышенными процентами. Однако вкладчики видели прибыль только на бумаге. На деле деньги клиентов забирала директор.

К мошенничеству был подключен также сотрудник банка, который подделывал справки о начисленных процентах.

Против директора отделения «Открытия» завели уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нарушителю за мошенничество в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы.