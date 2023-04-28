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Банки

У клиентов банка «Открытия» украли 75 млн рублей

Директора офиса в Красноярском крае подозревают в хищении средств вкладчиков.
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УФСБ по Красноярскому краю вместе со службой безопасности банка «Открытие» проводят расследование по делу о хищении 75 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

По версии следствия, директор офиса в течение 11 лет предлагала клиентам продлять их вклады с повышенными процентами. Однако вкладчики видели прибыль только на бумаге. На деле деньги клиентов забирала директор.

К мошенничеству был подключен также сотрудник банка, который подделывал справки о начисленных процентах.

Против директора отделения «Открытия» завели уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нарушителю за мошенничество в особо крупном размере грозит до 10 лет лишения свободы.

Комментарии

1
  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    6 часов назад

    Копирайтер

    Теперь директора «Открытия» закроют.

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