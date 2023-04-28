Бухгалтеры пытаются понять, что будет с начислением налога, если платить его частями платежками-02

Платежные поручения со статусом 02 одновременно служат в качестве уведомлений. А каждое новое уведомление с одинаковыми реквизитами (КБК, ОКТМО, период) затирает предыдущее. Распространяется ли это правило на платежки, пытаются понять бухгалтеры.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

У компании нет денег на уплаты всех налогов и приходится платить их частями. При этому на уведомления фирма не перешла и использует платежки-02.

Бухгалтер беспокоится – как налоговики среагируют на такую частичную уплату, какую сумму в итоге начислят?

Как точно будет отражаться начисление по таким платежкам, доподлинно не известно. Дело в том, что «в показаниях» путаются даже сами налоговики.

Так, ФНС перечислила частые ошибки бухгалтеров с уведомлениями, одна из которых – уведомление сдается несколькими платежами с указанием одного периода и срока.

В этом случае как уведомление будет учтен последний платеж, что повлечет заниженную сумму начислений, утверждает ФНС.

В то же время в своем Telegram-чате ФНС поясняет, что платежки – это не уведомления, и они суммируются.

Впрочем, если речь об уплате, то она конечно суммируется. Но в случае с платежками-02 – это еще и уведомление (начисление).

Пока сальдо ЕНС закрыто от бухгалтеров, и они не могут оперативно отслеживать, как идут начисления по частичным платежам.

Кстати, коллеги рассказывают, что налоговики на местах вообще не знают про способ уплаты налогов платежкой-02 и требуют уведомления.