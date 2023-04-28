🤔Что делать со счетами ИП на УСН, когда и как считать НДФЛ: топ вопросов бухгалтеров про упрощенку на этих выходных

Собрали несколько довольно типичных вопросов бухгалтеров и ИП, которые работают с УСН: заходите поделиться своим мнением.

«Подскажите, если ИП на УСН, занимающийся торговлей, решит со счета ИП перевести деньги на вклад под проценты меньше ключевой ставки, а договор с банком заключит от лица ИП, проценты будут перечисляться на счет ИП, то нужно с дохода от процентов платить УСН или НДФЛ?»,

Коллеги отвечают: УСН, конечно. И советуют почитать обсуждения похожего рода на форуме «Клерка».

А вот Ольга запуталась в расчетных счетах. Пишет:

«Нужно ли ИП открывать расчётный счёт ИП, или можно получать денежные средства на свой личный счёт? У ИП два вида деятельности – ПСН и УСН, если это имеет значение».

: клерки делятся личным опытом и даже опасениями насчет налоговой.

Вот, пожалуй, самые дельные советы от Надежды:

«1. ИП законом (или иным нормативным актом) не запрещено использовать личные счета. Договор с банком нарушать нехорошо, но это личные отношения банка и физлица. Пока банк не возбуждается, проблем нет

2. Мухи отдельно, котлеты отдельно – используете личный счет, принимайте на этот счет только предпринимательские деньги. Уж открыть счета в банках физлицу нынче совсем не проблема.

3. Бухгалтеры, которые считают, что вдруг появляется налоговый агент по НДФЛ только потому, что они платят на счет физлица – как бы это помягче сказать – некомпетентны.

4. Ничего не мешает пробивать чеки при получении денег на личный счет.

5. Налоговая имеет доступ к счетам физлица, зарегистрированного как ИП. Так что за неё можно не волноваться. И ей абсолютному все равно, какие счета использует ИП».

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