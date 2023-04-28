🤔Что делать со счетами ИП на УСН, когда и как считать НДФЛ: топ вопросов бухгалтеров про упрощенку на этих выходных

спрашивает в «Красном уголке бухгалтера» Наталья.
«Подскажите, если ИП на УСН, занимающийся торговлей, решит со счета ИП перевести деньги на вклад под проценты меньше ключевой ставки, а договор с банком заключит от лица ИП, проценты будут перечисляться на счет ИП, то нужно с дохода от процентов платить УСН или НДФЛ?»,
Коллеги отвечают: УСН, конечно. И советуют почитать обсуждения похожего рода на форуме «Клерка».
А вот Ольга запуталась в расчетных счетах. Пишет:
«По хорошему все поступления должны быть на р/счет, а уж вы должны вести их раздельный учёт на поступления по ПСН и УСН, ну или иметь два р/счёта для этих целей», советуют бухгалтеры. Под этим постом, кстати, уже целая дискуссия: клерки делятся личным опытом и даже опасениями насчет налоговой.
«Нужно ли ИП открывать расчётный счёт ИП, или можно получать денежные средства на свой личный счёт? У ИП два вида деятельности – ПСН и УСН, если это имеет значение».
Вот, пожалуй, самые дельные советы от Надежды:
«1. ИП законом (или иным нормативным актом) не запрещено использовать личные счета. Договор с банком нарушать нехорошо, но это личные отношения банка и физлица. Пока банк не возбуждается, проблем нет
2. Мухи отдельно, котлеты отдельно – используете личный счет, принимайте на этот счет только предпринимательские деньги. Уж открыть счета в банках физлицу нынче совсем не проблема.
3. Бухгалтеры, которые считают, что вдруг появляется налоговый агент по НДФЛ только потому, что они платят на счет физлица – как бы это помягче сказать – некомпетентны.
4. Ничего не мешает пробивать чеки при получении денег на личный счет.
5. Налоговая имеет доступ к счетам физлица, зарегистрированного как ИП. Так что за неё можно не волноваться. И ей абсолютному все равно, какие счета использует ИП».На курсе разберетесь в основах работы на УСН, поймете, как вести документооборот и бухучет, узнаете, какие существуют виды УСН, научитесь отчитываться перед налоговой и избегать штрафов и блокировок счетов по 115-ФЗ. По итогам получите официальный диплом.
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