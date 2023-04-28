Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

УСН

🤔Что делать со счетами ИП на УСН, когда и как считать НДФЛ: топ вопросов бухгалтеров про упрощенку на этих выходных

Собрали несколько довольно типичных вопросов бухгалтеров и ИП, которые работают с УСН: заходите поделиться своим мнением.
42

«Подскажите, если ИП на УСН, занимающийся торговлей, решит со счета ИП перевести деньги на вклад под проценты меньше ключевой ставки, а договор с банком заключит от лица ИП, проценты будут перечисляться на счет ИП, то нужно с дохода от процентов платить УСН или НДФЛ?»,

спрашивает в «Красном уголке бухгалтера» Наталья.

Коллеги отвечают: УСН, конечно. И советуют почитать обсуждения похожего рода на форуме «Клерка».

А вот Ольга запуталась в расчетных счетах. Пишет:

«Нужно ли ИП открывать расчётный счёт ИП, или можно получать денежные средства на свой личный счёт? У ИП два вида деятельности – ПСН и УСН, если это имеет значение».

«По хорошему все поступления должны быть на р/счет, а уж вы должны вести их раздельный учёт на поступления по ПСН и УСН, ну или иметь два р/счёта для этих целей», советуют бухгалтеры. Под этим постом, кстати, уже целая дискуссия: клерки делятся личным опытом и даже опасениями насчет налоговой.

Вот, пожалуй, самые дельные советы от Надежды:

«1. ИП законом (или иным нормативным актом) не запрещено использовать личные счета. Договор с банком нарушать нехорошо, но это личные отношения банка и физлица. Пока банк не возбуждается, проблем нет

2. Мухи отдельно, котлеты отдельно – используете личный счет, принимайте на этот счет только предпринимательские деньги. Уж открыть счета в банках физлицу нынче совсем не проблема.

3. Бухгалтеры, которые считают, что вдруг появляется налоговый агент по НДФЛ только потому, что они платят на счет физлица – как бы это помягче сказать – некомпетентны.

4. Ничего не мешает пробивать чеки при получении денег на личный счет.

5. Налоговая имеет доступ к счетам физлица, зарегистрированного как ИП. Так что за неё можно не волноваться. И ей абсолютному все равно, какие счета использует ИП».

Приходить за помощью к коллегам можно, конечно, в «КУБ» или на форум «Клерка» всегда, но гораздо лучше научиться работе с упрощенкой настолько хорошо, чтобы советы были нужны только в крайнем случае! Для этого у «Клерка» есть крутейший курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

На курсе разберетесь в основах работы на УСН, поймете, как вести документооборот и бухучет, узнаете, какие существуют виды УСН, научитесь отчитываться перед налоговой и избегать штрафов и блокировок счетов по 115-ФЗ. По итогам получите официальный диплом.

Посмотреть первый урок курса бесплатно

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Реклама

    За секс-рекламу, размещенную в общественном месте, хотят ввести штраф до 500 тыс руб

    В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за рекламу сексуальных услуг. По мнению чиновников, такая реклама искажает внешний вид города.

    2
    111
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности

    Есть ОФЗ. Они выпускаются Минфином России для покрытия дефицита федерального бюджета и входят в состав государственного внутреннего долга России. Доходность в них не самая интересная, зато чаще всего в любом выпуске хорошая ликвидность, ну и надёжность выше, чем у любой компании с рейтингом AAA, которых, кстати, не прям уж много. А есть муниципальные бонды.

    Топ-10 муниципальных облигаций России по доходности
    144
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: кого ищут прямо сейчас

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    408
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Что такое дюрация облигаций

    С одной стороны, облигации — очень простой инструмент. Покупаешь их, получаешь купоны, при погашении получаешь номинал (если не будет дефолта). С другой стороны — очень сложный. Рыночная цена постоянно меняется. Ещё она зависит от ключевой ставки ЦБ, от того, как идут дела у эмитента, от настроений на рынке…

    Что такое дюрация облигаций
    137
    Логотип Docrobot
    Docrobot
    Ведение бизнеса

    Машиночитаемая доверенность с 1 сентября 2023 года: что важно знать

    С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность (МЧД) при подписании электронных документов физическим лицом от имени организации станет обязательной.

    Машиночитаемая доверенность с 1 сентября 2023 года: что важно знать
    566
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: кого ищут прямо сейчас

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    291
    Логотип Академия правовых и финансовых советников
    Академия правовых и финансовых советников
    Налоговые проверки

    По каким критериям налоговая инспекция отбирает предпринимателей для проверок

    Предприниматели, независимо от организационно-правовой формы, всегда обеспокоены вопросами проверок их деятельности надзорными органами. При этом не всегда понятно, кого и почему проверяют налоговые органы, а кого - не беспокоят. 

    По каким критериям налоговая инспекция отбирает предпринимателей для проверок
    5
    2,6 тыс.
    Читать еще