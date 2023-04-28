Бухгалтеры стали больше интересоваться юридическими советами. И конечно, писать о них в Трибуне

За эту неделю разных юридических постов в Трибуне «Клерка» стало прямо-таки зашкаливающе много. Видимо, бухгалтеры закончили с отчетностью, выдохнули и решили немножко освежить правовые знания :)

Вот подборка таких постов за последние дни:

Это про довольно странный законопроект об очередном основании для взимания НДФЛ – банальном сборе грибов и трав. Пока не принят, но уже есть подробности, что хотят ввести.

Простой, но довольно важный совет для тех, кто забыл, как поступить в такой ситуации.

Небольшой обзор нужного законодательства для инвесторов.

Довольно неоднозначная история из практики юриста: как по нам, то все, что связано с субсидиаркой, лучше внимательно изучать.

Короткая выжимка юридических советов: мотайте на ус, как говорится.

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