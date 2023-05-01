Если срок уплаты налога по ПСН уже прошел, надо сначала погасить этот долг, а потом платить взносы

Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы надо уплатить их и сдать уведомление на уменьшение. Но для этого на ЕНС не должно быть отрицательного сальдо.

Ситуацию обсуждают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП не уплатил до 31 марта 1/3 налога по ПСН. Он мог бы уменьшить этот налог на фиксированные взносы, но если их уплатить сейчас, деньги уйдут в счет уплаты налога по ПСН. Взносы будут считаться неуплаченными и уменьшить на них налог не получится.

Поэтому ИП предложил на суд коллег такой алгоритм действий: 1) закрыть задолженность 1/3 патента; 2) оплатить страховые взносы; 3) подать заявление о зачете этих взносов; 4) подать уведомление об уменьшении патента; 5) сумма 1/3 патента станет положительным сальдо на ЕНС и ее можно будет вернуть.

Отметим, что можно обойтись без заявления о зачете, если уплатить взносы платежкой-02 на КБК взносов.

Более того, ФНС утверждает, что можно платить на ЕНП и при наличии положительного сальдо ЕНС на эту сумму считать взносы уплаченными и уменьшать на них налог.

Таким образом, в описанной ситуации ИП придется сначала уплатить налог, а потом его возвращать. Потому что уплатить фиксированные взносы, имея долг по ПСН, не получится.