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ПСН

Если срок уплаты налога по ПСН уже прошел, надо сначала погасить этот долг, а потом платить взносы

Для уменьшения налога по ПСН на фиксированные взносы надо уплатить их и сдать уведомление на уменьшение. Но для этого на ЕНС не должно быть отрицательного сальдо.
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Ситуацию обсуждают наши подписчики в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

ИП не уплатил до 31 марта 1/3 налога по ПСН. Он мог бы уменьшить этот налог на фиксированные взносы, но если их уплатить сейчас, деньги уйдут в счет уплаты налога по ПСН. Взносы будут считаться неуплаченными и уменьшить на них налог не получится.

Поэтому ИП предложил на суд коллег такой алгоритм действий:

1) закрыть задолженность 1/3 патента;

2) оплатить страховые взносы;

3) подать заявление о зачете этих взносов;

4) подать уведомление об уменьшении патента;

5) сумма 1/3 патента станет положительным сальдо на ЕНС и ее можно будет вернуть.

Отметим, что можно обойтись без заявления о зачете, если уплатить взносы платежкой-02 на КБК взносов.

Более того, ФНС утверждает, что можно платить на ЕНП и при наличии положительного сальдо ЕНС на эту сумму считать взносы уплаченными и уменьшать на них налог.

Таким образом, в описанной ситуации ИП придется сначала уплатить налог, а потом его возвращать. Потому что уплатить фиксированные взносы, имея долг по ПСН, не получится.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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