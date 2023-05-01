Если срок уплаты налога по ПСН уже прошел, надо сначала погасить этот долг, а потом платить взносы

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ИП не уплатил до 31 марта 1/3 налога по ПСН. Он мог бы уменьшить этот налог на фиксированные взносы, но если их уплатить сейчас, деньги уйдут в счет уплаты налога по ПСН. Взносы будут считаться неуплаченными и уменьшить на них налог не получится.
Поэтому ИП предложил на суд коллег такой алгоритм действий:
1) закрыть задолженность 1/3 патента;
2) оплатить страховые взносы;
3) подать заявление о зачете этих взносов;
4) подать уведомление об уменьшении патента;
5) сумма 1/3 патента станет положительным сальдо на ЕНС и ее можно будет вернуть.
Отметим, что можно обойтись без заявления о зачете, если уплатить взносы платежкой-02 на КБК взносов.
Более того, ФНС утверждает, что можно платить на ЕНП и при наличии положительного сальдо ЕНС на эту сумму считать взносы уплаченными и уменьшать на них налог.
Таким образом, в описанной ситуации ИП придется сначала уплатить налог, а потом его возвращать. Потому что уплатить фиксированные взносы, имея долг по ПСН, не получится.
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