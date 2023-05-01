В каком случае у сокращенного сотрудника есть право на пособие за третий месяц

Такая норма прописана в статье 178 ТК РФ. Но какой случай считать исключительным? Ответ на этот вопрос дал Роструд.
Для выплаты пособия за третий месяц должны соблюдаться такие условия:
работник в двухнедельный срок после увольнения обратился в ЦЗН;
был зарегистрирован в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного;
осуществлял поиск работы при посредничестве ЦЗН;
не был трудоустроен по истечении третьего месяца со дня увольнения.
Тот факт, что уволенному работнику не удалось трудоустроиться в течение 3 месяцев со дня увольнения, и является исключительным случаем.
Роструд ссылается на определение Конституционного суда от 29.11.2012 № 2214-О.
В КС пожаловался работодатель, возмущенный тем что ЦЗН принял решение о выплате уволенному пособия за третий месяц. Работодатель считал, что тут нет никакой исключительности. Но КС сказал, что есть.
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