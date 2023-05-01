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Сокращение штата

В каком случае у сокращенного сотрудника есть право на пособие за третий месяц

При увольнении по сокращению штата сотруднику надо выплатить выходное пособие за один месяц, а потом еще одно за второй, если он все еще не нашел работу. А в исключительном случае по решению ЦЗН – еще и за третий месяц.
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Такая норма прописана в статье 178 ТК РФ. Но какой случай считать исключительным? Ответ на этот вопрос дал Роструд.

Для выплаты пособия за третий месяц должны соблюдаться такие условия:

  • работник в двухнедельный срок после увольнения обратился в ЦЗН;

  • был зарегистрирован в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного;

  • осуществлял поиск работы при посредничестве ЦЗН;

  • не был трудоустроен по истечении третьего месяца со дня увольнения.

Тот факт, что уволенному работнику не удалось трудоустроиться в течение 3 месяцев со дня увольнения, и является исключительным случаем.

Роструд ссылается на определение Конституционного суда от 29.11.2012 № 2214-О.

В КС пожаловался работодатель, возмущенный тем что ЦЗН принял решение о выплате уволенному пособия за третий месяц. Работодатель считал, что тут нет никакой исключительности. Но КС сказал, что есть.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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