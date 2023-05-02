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Законопроекты

За долгие семейные отношения государство начнет платить деньги

Каждые пять лет супруги смогут получать по 20 тысяч рублей, если они находятся в браке больше 20 лет. Другое предложение - снизить супругам размер НДФЛ.
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Депутаты Госдумы создают законопроект, по которому супружеским парам полагаются выплаты за продолжительность брака больше 20 лет. Об этом пишет «ТАСС».

«Если люди находятся в браке более 20 лет - давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», - сообщил автор законопроекта, депутат Ярослав Нилов.

Законопроект направят в правительство до конца весенней сессии.

Пониженная ставка подоходного налога для супругов будет стимулом заключать браки. Так считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Наша комиссия предлагает другой механизм стимулирования заключения браков - это семейное налогообложение, где снижается подоходный налог на определенное количество процентов в зависимости от брачного статуса», - сообщил Сергей Рыбальченко.

По его мнению, именно налоги станут мотивировать людей «заключать браки, а не сожительствовать».

Комментарии

1
  • Логотип Бабака Кавайка
    Бабака Кавайка 14 минут назад

    5 руб 48 коп в день на каждого супруга. У меня нет слов. 

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