За долгие семейные отношения государство начнет платить деньги

Каждые пять лет супруги смогут получать по 20 тысяч рублей, если они находятся в браке больше 20 лет. Другое предложение - снизить супругам размер НДФЛ.

Депутаты Госдумы создают законопроект, по которому супружеским парам полагаются выплаты за продолжительность брака больше 20 лет. Об этом пишет «ТАСС».

«Если люди находятся в браке более 20 лет - давайте им будем выплачивать по 20 тыс. каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», - сообщил автор законопроекта, депутат Ярослав Нилов.

Законопроект направят в правительство до конца весенней сессии.

Пониженная ставка подоходного налога для супругов будет стимулом заключать браки. Так считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Наша комиссия предлагает другой механизм стимулирования заключения браков - это семейное налогообложение, где снижается подоходный налог на определенное количество процентов в зависимости от брачного статуса», - сообщил Сергей Рыбальченко.

По его мнению, именно налоги станут мотивировать людей «заключать браки, а не сожительствовать».