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Трудовое право

Разработали поправки в ТК РФ о приостановке трудового договора при частичной или полной мобилизации

В случае частичной или полной мобилизации трудовой договор с работником приостанавливается на время военной службы. Увольнение в этот период не допускается. Еще 14-летним детям мобилизованных упростят порядок трудоустройства.
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Эти нормы включены в законопроект с поправками в ТК РФ, который внесен в Госдуму.

Автор проекта, сенатор Ольга Ковитиди («ЕР»), в пояснительной записке сообщает, что сейчас в ТК РФ отсутствует термин «приостановление» трудового договора и нет гарантий мобилизованным работникам.

Также в проекте есть льготы для жен (мужей) мобилизованных.

Если муж мобилизован, у жены будет преимущественное право остаться на работе при сокращении (если есть ребенок до 18 лет).

Кроме того, у супругов мобилизованных будет право на неполный рабочий день и возможность отказаться от ночной работы.

Отметим, что в ТК РФ сейчас уже есть статья 351.7, которая регулирует трудовые права мобилизованных. Там сказано о приостановке трудового договора и его возобновлении.

Комментарии

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