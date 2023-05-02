Минфин передумал и вновь требует с упрощенцев налог за изъятую у них недвижимость

Возмещение, полученное за изъятие недвижимого имущества для госнужд, не входит в список необлагаемых доходов и при УСН облагается налогом.

Такой вывод делает Минфин в письме от 24.03.2023 № 03-11-06/2/26040.

Между тем в прошлом году вышло письмо ФНС с абсолютно противоположной позицией, которая, как сообщалось, была согласована с Минфином.

ФНС под давлением судебной практики разрешила не облагать налогом по УСН компенсацию за изъятую у бизнеса недвижимость.

ВАС ранее указывал, что за изъятую властями землю бизнесу платят компенсацию. Но в расчет такой компенсации не берут налог на прибыль, который должен уплатить бывший собственник, лишенный своего имущества. А раз так – то и заставлять платить налог с такой компенсации не надо.

Минфин в письме от 06.10.2021 № 03-11-09/80781 заявлял, что раз изъятие недвижимости для госнужд идет без учета воли налогоплательщика, то такое изъятие не должно иметь для него налоговых последствий.

Однако сейчас Минфин вновь утверждает, что налог надо платить.

Такие разъяснения ведомство уже давало ранее (письма от 22.01.2019 № 03-11-06/2/2885, от 01.11.2021 № 03-01-10/8832).

Также Минфин пишет, что планируют внести поправки в НК РФ, которыми отменят налог при УСН с выплат за изъятую недвижимость.

Вместе с тем, в недавнем проекте, внесенном в ГД, такой нормы не было.

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