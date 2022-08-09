💥 Налоговики разрешили упрощенцам не платить налог за принудительно изъятую у них землю

Разъяснения – в письме ФНС от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@.

ВАС ранее указывал, что за изъятую местными или федеральными властями землю бизнесу платят компенсацию. Но в расчет такой компенсации не берут налог на прибыль, который должен уплатить бывший собственник, лишенный своего имущества.

А раз так – то и заставлять платить налог с такой компенсации – не честно (дело № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23).

Кроме того, Минфин в письме от 06.10.2021 № 03-11-09/80781 пишет, что поскольку изъятие недвижимости для госнужд производится без учета воли налогоплательщика, то такое изъятие не должно иметь для него налоговых последствий.

Таким образом, выплаты за изъятое для госнужд имущество налогом при УСН не облагаются, делает вывод ФНС. Эта позиция согласована с Минфином.

Кстати, ранее Минфин давал совсем другие разъяснения – что с компенсации надо платить налог (письма от 22.01.2019 № 03-11-06/2/2885, от 01.11.2021 № 03-01-10/8832). А что касается вышеназванного решения ВАС, то ранее Минфин заявлял, что на него не стоит ориентироваться. Теперь мнение поменялось.

Скоро эти «качели» закончатся. Минфин обещает внести поправки в НК, чтобы эта норма была прописана в Кодексе.

Ранее мы рассказывали, как у компании на УСН отобрали имущество и заставили платить за это налог. Помог Верховный суд. Решение ИФНС отменили.