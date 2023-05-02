❓Сколько будет стоить отдых в июне по оценке министра и турагента

Министр экономического развития РФ Максим Решетников доложил президенту, что проживание в трехзвездочных гостиницах к середине лета подорожает на 8%, но это не касается Сибири и Алтая. Говорят, во всем виноват повышенный спрос и дефицит в премиальном сегменте размещения.

В ответ на это турецкие отельеры начали снижать цены и предлагать скидки.

В среднем, цены упали не менее чем на 30 процентов: что раньше стоило 150 тысяч рублей на двоих, можно купить уже за 100 тысяч, рассказал директор сети турагентств «‎Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Стоимость одной недели отдыха в трехзвездочном отеле на двоих начинается от: 85 тысяч рублей в Турции (только завтраки);

103 тысяч рублей в ОАЭ (только завтраки);

115 тыс. рублей в Египте (по системе «все включено»).

Но пока кто-то собирается в отпуск, кто-то собирается рассчитывать и начислять отпускные.

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