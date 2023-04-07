🧐Заменят ли бухгалтера нейросети? Эксперт уверен, что если и заменят, то очень нескоро

Вот что рассказал «Клерку» специалист в области машинного обучения (не указываем имя по просьбе автора).

В финтехе нейросети часто используются для разных кейсов, таких как обнаружение мошенничества, оценка рисков, кредитный скоринг. Дообученный ChatGPT может быть использован для первой линии обслуживания клиентов банков, например.

Но на данный момент нейронная сеть не может полноценно заменить бухгалтера, экономиста или финансового директора. Да, она может быть очень хорошим помощником – и значительно увеличить эффективность работы. Нейросеть в этом случае поможет вам более эффективно работать с информацией, но принимать конечное решение всё таки придется человеку.

Одна из больших проблем ChatGPT в том, что нейросеть очень убедительно придумывает факты. И за ней обязательно надо проверять. Думаю в ближайшее время, будут всё больше появляться «умных» помощников, но работать автономно и заменять полностью какую-нибудь профессию, это не скоро.

На «Клерке», кстати, с ботом ChatGPT можно пообщаться бесплатно: прямо сейчас он учится отвечать на бухгалтерские и налоговые вопросы. Да и не только. Можете попробовать тоже его о чем-то спросить :)