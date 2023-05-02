❗️IT-компаниям нужно подтвердить аккредитацию до 1 июня 2023 года. Не опоздайте

На Госуслугах с 12 мая откроется форма для подтверждения аккредитации. Если компания получает налоговые льготы с первого квартала 2023 года, то подавать такое заявление не нужно.

Теперь IT-компании должны каждый год подтверждать государственную регистрацию. Это нужно сделать до 1 июня 2023 года, напоминает Минцифры в своем телеграм-канале.

С 12 мая на портале Госуслуг будет открыта форма для подачи заявления на подтверждение аккредитации.

В форме нужно указать: информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ;

ссылку на официальный сайт организации;

для правообладателей ПО - наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.

Помимо этого, важно проверить:

актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны (или подать его);

уровень средней зарплаты в компании должен быть выше, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована;

актуальность информации об IT-деятельности на сайте организации.

Аккредитацию могут не подтверждать компании, которые пользуются налоговыми льготами с первого квартала 2023 года.

Правообладатели программного обеспечения, которое находится в Реестре отечественного ПО, вправе не указывать соответствие по размеру зарплаты.

Всем IT-компаниям с аккредитацией и получателям льгот важно подать согласие на раскрытие налоговой тайны с указанием кода 20009. Иначе организация лишится аккредитации.