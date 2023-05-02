❗️IT-компаниям нужно подтвердить аккредитацию до 1 июня 2023 года. Не опоздайте

Теперь IT-компании должны каждый год подтверждать государственную регистрацию. Это нужно сделать до 1 июня 2023 года, напоминает Минцифры в своем телеграм-канале.
С 12 мая на портале Госуслуг будет открыта форма для подачи заявления на подтверждение аккредитации.
В форме нужно указать:
информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ;
ссылку на официальный сайт организации;
для правообладателей ПО - наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации.
Помимо этого, важно проверить:
актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны (или подать его);
уровень средней зарплаты в компании должен быть выше, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована;
актуальность информации об IT-деятельности на сайте организации.
Аккредитацию могут не подтверждать компании, которые пользуются налоговыми льготами с первого квартала 2023 года.
Правообладатели программного обеспечения, которое находится в Реестре отечественного ПО, вправе не указывать соответствие по размеру зарплаты.
Всем IT-компаниям с аккредитацией и получателям льгот важно подать согласие на раскрытие налоговой тайны с указанием кода 20009. Иначе организация лишится аккредитации.
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