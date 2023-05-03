После смерти мужа срок владения общей квартирой для НДФЛ идет от даты ее покупки

В общем случае срок владения недвижимостью идет с даты госрегистрации на нее права собственности. Но с совместно нажитым имуществом у супругов действуют нормы СК РФ.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Поэтому минимальный срок владения для НДФЛ каждым из супругов исчисляется с даты госрегистрации одним из супругов права собственности на недвижимость.

При этом дата перехода доли в квартире в собственность одного из супругов от другого супруга не изменяет данный порядок.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.04.2023 № 03-04-05/34012.

Таким образом, если квартиру купили в браке, оформили на мужа, то после его смерти жена может ее продать без НДФЛ, если вышел минимальный срок владения с даты покупки.