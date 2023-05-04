🔥Налоговикам дали карт-бланш блокировать любые банковские счета

Налоговая имеет право заблокировать не только расчетные счета, но те, на которых хранятся вклады и депозиты.

ФНС может заблокировать расчетные и иные счета, которые были открыты по договору с банком.

Минфин также допускает блокировку счетов, на которых хранятся вклады и депозиты. Это следует из Налогового кодекса, на который ссылается Минфин в своем письме от 13.04.2023 № 03-02-07/33504.

«Полагаем, что исключений в отношении счетов, на которые внесены вклады (депозиты), приведенное положение Кодекса не содержит», —сказано в документе.

Недавно мы писали, что счета блогеров Инстасамки и Оксаны Самойловой были заблокированы по решению ФНС.