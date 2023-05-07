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Кнопочные телефоны отечественного производства покупают чаще, чем иностранные

Впервые отечественные кнопочные телефоны обогнали импортные по числу продаж. Доля российских брендов этом рынке теперь составляет 60%.
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В первом квартале 2023 года отечественные кнопочные телефоны впервые стали покупать чаще, чем импортные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

Доля кнопочных телефонов отечественных брендов на рынке составила рекордные 60%. В 2022 году этот показатель был на уровне 40%.

С января по март 2023 года в «М.Видео-Эльдорадо» продали 1,1 млн кнопочных телефонов. Это составляет 15% от общих продаж мобильных устройств.

Такие девайсы покупают для детей и пожилых людей, используют как дополнительный телефон для работы и в качестве альтернативы домашнему аппарату.

Отечественные бренды занимают ниши компаний, которые решили уйти из страны. В первую очередь это касается фирмы Nokia, кнопочные телефоны которой занимали 20% российского рынка.

«Сегодня, когда производство удалось оптимизировать за счет частичного вывода в Китай, компании РФ могут представлять качественный продукт по конкурентной цене», - сообщил представитель Ozon.

Чаще все пользователи выбирают бренды BQ, Maxvi и Digma. В сегменте кнопочных телефонов также сохраняют популярность Philips и Nokia.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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