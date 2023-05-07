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Экономика России

Предпринимательские доходы населения выросли до максимума с 2014 года

Совокупные расходы превысили совокупные доходы населения на 0,7 трлн рублей.
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В первом квартале 2023 года реальные доходы населения выросли на 0,1% в годовом выражении. Доля предпринимательских поступлений стала максимальной с 2014 года и достигла 7%. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

С января по март 2023 года доходы от оплаты труда выросли до 63,9%, на 1,5 п.п., а вклад от предпринимательской деятельности прибавил 0,6 п.п.

Предпринимательские доходы выросли на фоне легализации параллельного импорта. Такое мнение высказал «РБК» директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

Доля социальных выплат в реальных доходах населения сократилась до 19,4%, на 0,8 п.п. Эксперт считает это ожидаемым, поскольку в начале 2023 года не было крупных индексаций.

Без поправки на инфляцию совокупные расходы населения увеличились почти на 5%, до 18,1 трлн рублей. Тогда как совокупные доходы составили 17,4 трлн рублей, даже несмотря на рост в 9%.

Объем сбережений упал на 4,4% или на 761,6 млрд рублей. В первом квартале 2022 года этот показатель сократился на 1,3 трлн рублей.

Ранее мы писали, что в феврале реальная зарплата населения с учетом инфляции выросла на 2%, достигнув 65 094 рублей.

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