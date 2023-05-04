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ИП должен пробивать чек ККТ за образовательные услуги

ИП-репетитор сейчас не освобожден от применения ККТ при получении денег от физлиц. Исключение – если он применяет ПСН или является самозанятым.
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По закону № 54-ФЗ образовательные организации могут не применять ККТ.

В законе об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ есть разделение на образовательные организации и организации, осуществляющие обучение.

Образовательная организация – это НКО с образовательной деятельностью в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.

Организация, осуществляющая обучение – это юрлицо с образовательной деятельностью в качестве дополнительного вида деятельности.

При этом ИП с образовательной деятельностью, приравниваются в целях закона № 273-ФЗ к организациям, осуществляющим образовательную деятельность.

Но в целях закона № 54-ФЗ ИП – это не образовательная организация. Поэтому освобождения от ККТ у ИП-репетиторов нет.

Об этом сообщает ФНС в письме от 25.04.2023 № ЕД-17-20/95@.

Между тем скоро ситуация изменится. Разработан законопроект, по ИП-репетиторов освободят от ККТ. Речь идет о безналичных платежах от физлиц. Об этом проекте мы рассказывали здесь.

Ранее аналогичные разъяснения ФНС давала в письме от 23.03.2023 № АБ-19-20/84@.

Комментарии

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