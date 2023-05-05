⚖️Если учреждение оштрафовали, нельзя взыскивать штраф с работника, считает суд

Речь про Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 27 марта 2023 г. по делу № 33-13156/2023 (есть во вложении к новости).
Работодатель получил штраф за административные нарушения и решил взыскать его с работника. Дело дошло до суда.
Судьи указали, что понятие прямого действительного ущерба не является идентичным понятию убытков (которое есть в п. 2 ст. 15 ГК РФ), и не предусматривает обязанности работника возмещать работодателю уплаченные им суммы штрафа, пеней за нарушение законодательства.
Иными словами, штраф на организацию — это не ущерб, который работник должен возмещать.
Однако в таких ситуациях есть исключение — это руководители, которых за допущение штрафов могут и уволить.
— Суды неоднократно уже выносили решение, что такая материальная ответственность работника неправомерна, — рассуждает Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям из команды «Консультаций» Клерка, преподаватель и руководитель образовательного центра. — Во-первых, штраф не является ущербом в понимании ГК РФ, а во-вторых, когда работодатель удерживает сумму штрафа с работника, он вроде как избегает ответственности.
Но с позиции управления скажу: жаль, что суды запрещают при штрафах организации привлекать работников к матответственности. Работник нарушает закон, а ответственность несет работодатель. Работник продолжает нарушать закон. А когда он платит штраф, то после этого сразу начинает лучше работать…
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