⚖️Если учреждение оштрафовали, нельзя взыскивать штраф с работника, считает суд

Часто работодатель, которому пришлось по каким-то причинам заплатить штраф, требует возместить расходы на их оплату от работника, допустившего нарушение. Так делать нельзя, решил Московский городской суд.

Речь про Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 27 марта 2023 г. по делу № 33-13156/2023 (есть во вложении к новости).

Работодатель получил штраф за административные нарушения и решил взыскать его с работника. Дело дошло до суда.

Судьи указали, что понятие прямого действительного ущерба не является идентичным понятию убытков (которое есть в п. 2 ст. 15 ГК РФ), и не предусматривает обязанности работника возмещать работодателю уплаченные им суммы штрафа, пеней за нарушение законодательства.

Иными словами, штраф на организацию — это не ущерб, который работник должен возмещать.

Однако в таких ситуациях есть исключение — это руководители, которых за допущение штрафов могут и уволить.