Блиновская пытается обжаловать свой домашний арест

Адвокат Наталья Сальникова подала апелляцию на решение суда, по которому блогер будет сидеть под домашним арестом до 26 июня.

На заседании суда после своего задержания и допроса блогер признала свою вину и согласилась возместить ущерб.

Суд отправил ее под домашний арест, и теперь защитники блогера обжаловали эту меру.

— В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н. А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской. Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий, — цитирует ТАСС слова пресс-службы Пресненского суда, который занимается делом Блиновской.

Взамен на такую меру защита блогера считает, что ее надо заменить на запрет определенных действий.