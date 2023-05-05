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Экономические преступления

Блиновская пытается обжаловать свой домашний арест

Адвокат Наталья Сальникова подала апелляцию на решение суда, по которому блогер будет сидеть под домашним арестом до 26 июня.
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На заседании суда после своего задержания и допроса блогер признала свою вину и согласилась возместить ущерб.

Суд отправил ее под домашний арест, и теперь защитники блогера обжаловали эту меру.

— В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н. А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской. Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий, — цитирует ТАСС слова пресс-службы Пресненского суда, который занимается делом Блиновской.

Взамен на такую меру защита блогера считает, что ее надо заменить на запрет определенных действий.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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