Блиновская пытается обжаловать свой домашний арест

На заседании суда после своего задержания и допроса блогер признала свою вину и согласилась возместить ущерб.
Суд отправил ее под домашний арест, и теперь защитники блогера обжаловали эту меру.
— В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Сальниковой Н. А. на постановление суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Блиновской. Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определенных действий, — цитирует ТАСС слова пресс-службы Пресненского суда, который занимается делом Блиновской.
Взамен на такую меру защита блогера считает, что ее надо заменить на запрет определенных действий.
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