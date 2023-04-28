Блиновскую отправили под домашний арест. В суде она признала вину, но отказалась давать показания

Блогер заявила, что готова возместить весь ущерб, но при этом отрицает, что ее предупредили о задержании.

«Mash» показал кадры с судебного заседания, на котором Блиновской официально предъявили обвинение после задержания в четверг.

Как уже писали на «Клерке» , обвиняют ее в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании средств или иного имущества в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ).

. Поездку в Белоруссию она назвала запланированной заранее, а вовсе не уходом от задержания.

Адвокаты блогера заявили журналистам, что их подзащитная уже добровольно перечислила «значительную сумму» в бюджет, пишет ТАСС.

Суд избрал меру пресечения Блиновской в качестве домашнего ареста до 26 июня. Блиновская будет отбывать его в своем особняке в элитном коттеджном посёлке Millennium Park.

Журналисты уже предполагают, какие шаги блогера могли привлечь к ней внимание властей (учитывая, что далеко не только она использовала налоговые схемы).

Одним из таких факторов могло стать частое за последнее время общение Блиновской с судами: в прошлом году она подала сразу несколько судебных исков о защите интеллектуальной собственности, о которых писали СМИ. Блиновская считала, что мошенники крадут и перепродают ее уникальные марафоны.

судилась с предпринимателем, который обещал и не устроил ей встречу с матерью Илона Маска.