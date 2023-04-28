Блиновскую отправили под домашний арест. В суде она признала вину, но отказалась давать показания

«Mash» показал кадры с судебного заседания, на котором Блиновской официально предъявили обвинение после задержания в четверг.
Блогер признала свою вину, заявила, что будет возмещать ущерб, но не говорит, кто предупредил ее о задержании. Поездку в Белоруссию она назвала запланированной заранее, а вовсе не уходом от задержания.
Как уже писали на «Клерке»
, обвиняют ее в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в отмывании средств или иного имущества в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ
).
Адвокаты блогера заявили журналистам, что их подзащитная уже добровольно перечислила «значительную сумму» в бюджет, пишет ТАСС.
Суд избрал меру пресечения Блиновской в качестве домашнего ареста до 26 июня. Блиновская будет отбывать его в своем особняке в элитном коттеджном посёлке Millennium Park.
Журналисты уже предполагают, какие шаги блогера могли привлечь к ней внимание властей (учитывая, что далеко не только она использовала налоговые схемы).
Кроме того, были и совсем уж скандальные дела. Так, например, Блиновская судилась с предпринимателем, который обещал и не устроил ей встречу с матерью Илона Маска.
Одним из таких факторов могло стать частое за последнее время общение Блиновской с судами: в прошлом году она подала сразу несколько судебных исков о защите интеллектуальной собственности, о которых писали СМИ. Блиновская считала, что мошенники крадут и перепродают ее уникальные марафоны.
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