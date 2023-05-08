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Кадровые документы

Кадровые документы не обязательно должен подписывать директор

Трудовой договор заключается между работодателем и работником. Со стороны работодателя его может подписать человек, который имеет такие полномочия. Не обязательно это должен быть директор компании.
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В трудовом договоре указывают сведения о представителе работодателя, подписавшем договор, и основание, в силу которого он наделен такими полномочиями.

Основанием могут быть:

  • учредительные документы;

  • положения;

  • приказы о распределении обязанностей;

  • трудовой договор работника;

  • доверенность.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 04.04.2023 № ПГ/05385-6-1.

Также в компании должна быть книга учета движения трудовых книжек. Ее надо пронумеровать, прошнуровать, заверить подписью руководителя организации

При этом заверить книгу может и другой человек, которого уполномочил директор.

Нет запрета на передачу полномочий на подписание книг (журналов) учета бланков трудовой книжки и учета движения трудовых книжек от директора другому лицу.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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