Кадровые документы не обязательно должен подписывать директор

В трудовом договоре указывают сведения о представителе работодателя, подписавшем договор, и основание, в силу которого он наделен такими полномочиями.
Основанием могут быть:
учредительные документы;
положения;
приказы о распределении обязанностей;
трудовой договор работника;
доверенность.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 04.04.2023 № ПГ/05385-6-1.
Также в компании должна быть книга учета движения трудовых книжек. Ее надо пронумеровать, прошнуровать, заверить подписью руководителя организации
При этом заверить книгу может и другой человек, которого уполномочил директор.
Нет запрета на передачу полномочий на подписание книг (журналов) учета бланков трудовой книжки и учета движения трудовых книжек от директора другому лицу.
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