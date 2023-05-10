👵🏻Какая пенсия вас ждет? На Госуслугах теперь работает специальный калькулятор

На портале Госуслуг можно узнать размер будущей пенсии с помощью онлайн-калькулятора.

Пенсия по старости рассчитывается по формуле: количество накопленных пенсионных коэффициентов × стоимость коэффициента + фиксированная выплата.

За период официального трудоустройства начисляются пенсионные коэффициенты, стоимость которых меняется каждый год. В 2023 году один пенсионный коэффициент стоит 123,77 рубля.

К накопленным коэффициентам прибавляется фиксированная часть страховой пенсии – выплаты за трудовой стаж. Сейчас они составляют 7 567,33 рубля.

Узнать количество пенсионных коэффициентов можно в Социальном фонде. Для этого потребуется запросить выписку и справку о размере пенсии.

В 2023 году уйти на пенсию по старости могут только те, кто официально работал не меньше 14 лет и у кого есть минимум 25,8 пенсионных балла. В других случаях будет выплачиваться только социальная пенсия.