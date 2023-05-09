❗️Отказаться от контракта по 223-ФЗ из-за санкций не получится

У поставщика не получилось расторгнуть контракт с муниципальным предприятием из-за введенных в марте 2022 иностранных санкций.

Четвертый арбитражный апелляционный суд 13.04.2023 вынес постановление № 04АП-1057/2023 по делу № А10-4385/2022.

Поставщик не смог из Франции привезти товар, который оказался жизненно необходим региону. В качестве доказательств невиновности было предоставлено письмо торгово-промышленной палаты с выводом, что сложившаяся ситуация может считаться форс-мажором. Но суд не внял аргументу.

Если бы сотрудники поставщика обладали профессиональными навыками или прошли квалификационные курсы, то знали, что письмо ТПП не считается доказательством форс-мажора. По договору поставщик должен был предоставить сертификат или свидетельство о форс-мажоре, а не просто письмо.

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