Рынок e-commerce не собирается платить налоги в пользу «Почты России»

Отраслевой налог, который собираются ввести для поддержки отделений «Почты России», негативно повлияет на участников дистанционной торговли. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.
«Подход, при котором одни коммерческие предприятия обязаны отчислять дополнительный налог на поддержание такого же коммерческого предприятия неприемлем ни для одной из отраслей», — заявил Артем Соколов.
Такие нововведения могут привести к «критическим» последствиям для рынка интернет-торговли (e-commerce), который пока что находится в стадии инвестиций.
Глава Минцифры Максут Шадаев предложил законопроект, который предполагает поддержать убыточные отделения «Почты России». Они оказывают социально значимые услуги жителям сельской местности.
«Там будет механизм компенсации. Причем это механизм пока небюджетной компенсации», - сообщил Шадаев.
«Почта России» предложила Минцифры в качестве поддержки удерживать с маркетплейсов по 0,5% оборота.
Комментарии7
Главный бухгалтер
Всё охренительней и охренительней становится. Без зазрения совести деньги клянчат
да...
alex
наглость не знает пределов. Антимонопольное законодательство в руки и штрафовать почту, давно могли сервис улучшить и снизить расценки в конкурентной борьбе.
Natalikr
У меня дурацкий вопрос - нормально работать не пробовали?
Почему предприятие с крупнейшей сетью пунктов, историей, пенсионерами, вечно получающими пенсию - убыточно?! А какой-нибудь СИДЭК и прочие - нет? На пунктах выдачи Озона и Вайлдберис люди бизнес делают, а Почта России себя прокормить не может?!
И совести хватает еще и денег просить....
Ну если они с Алиэкспресс этот процент будут удерживать - я не против. Никак не пойму, почему из Китая посылка за 1 доллар бесплатно идет, а отправить такого же размера посылку по России просто по области - дешевле привезти, про то, что отправить что-то в тот же Китай - можно вообще не говорить.
Когда постоишь в очереди - создается впечатление, что половина за посылками с алиэкспресса пришла, и операционисты обленились - когда им письмо на отправку или не дай боже посылку дашь.