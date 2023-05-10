Рынок e-commerce не собирается платить налоги в пользу «Почты России»

Отраслевой налог, который собираются ввести для поддержки отделений «Почты России», негативно повлияет на участников дистанционной торговли. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

«Подход, при котором одни коммерческие предприятия обязаны отчислять дополнительный налог на поддержание такого же коммерческого предприятия неприемлем ни для одной из отраслей», — заявил Артем Соколов.

Такие нововведения могут привести к «критическим» последствиям для рынка интернет-торговли (e-commerce), который пока что находится в стадии инвестиций.

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил законопроект, который предполагает поддержать убыточные отделения «Почты России». Они оказывают социально значимые услуги жителям сельской местности.

«Там будет механизм компенсации. Причем это механизм пока небюджетной компенсации», - сообщил Шадаев.

«Почта России» предложила Минцифры в качестве поддержки удерживать с маркетплейсов по 0,5% оборота.