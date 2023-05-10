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Интернет и IT

Рынок e-commerce не собирается платить налоги в пользу «Почты России»

Представители интернет-торговли считают неприемлемой такую поддержку убыточных отделений «Почты России».
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Отраслевой налог, который собираются ввести для поддержки отделений «Почты России», негативно повлияет на участников дистанционной торговли. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

«Подход, при котором одни коммерческие предприятия обязаны отчислять дополнительный налог на поддержание такого же коммерческого предприятия неприемлем ни для одной из отраслей», — заявил Артем Соколов.

Такие нововведения могут привести к «критическим» последствиям для рынка интернет-торговли (e-commerce), который пока что находится в стадии инвестиций.

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил законопроект, который предполагает поддержать убыточные отделения «Почты России». Они оказывают социально значимые услуги жителям сельской местности.

«Там будет механизм компенсации. Причем это механизм пока небюджетной компенсации», - сообщил Шадаев.

«Почта России» предложила Минцифры в качестве поддержки удерживать с маркетплейсов по 0,5% оборота.

Комментарии

7
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Всё охренительней и охренительней становится. Без зазрения совести деньги клянчат

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    да...

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 1 час назад

    alex

    наглость не знает пределов. Антимонопольное законодательство в руки и штрафовать почту, давно могли сервис улучшить и снизить расценки в конкурентной борьбе.

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 1 час назад

    Natalikr

    У меня дурацкий вопрос - нормально работать не пробовали?

    Почему предприятие с крупнейшей сетью пунктов, историей, пенсионерами, вечно получающими пенсию - убыточно?! А какой-нибудь СИДЭК и прочие  - нет?  На пунктах выдачи Озона и Вайлдберис люди бизнес делают, а Почта России себя прокормить не может?!

    И совести хватает еще и денег просить....

  • Логотип dar2018
    dar2018 25 минут назад

    Ну если они с Алиэкспресс этот процент будут удерживать - я не против. Никак не пойму, почему из Китая посылка за 1 доллар бесплатно идет, а отправить такого же размера посылку по России просто по области - дешевле привезти, про то, что отправить что-то в тот же Китай - можно вообще не говорить.

    • Логотип dar2018
      dar2018 19 минут назад

      Когда постоишь в очереди - создается впечатление, что половина за посылками с алиэкспресса пришла, и операционисты обленились - когда им письмо на отправку или не дай боже посылку дашь.

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