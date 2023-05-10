Застройщики не хотят платить налоги за нераспроданные дома

Строители считают, что без дополнительных льгот не выгодно возводить дома с высоким уровнем энергоэффективности.

Московские застройщики попросили освободить их на три года от налога на нераспроданные квартиры и нежилые помещения в домах с высоким уровнем энергоэффективности. Об этом пишет «Коммерсант».

28 апреля 2023 года исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский отправил письмо руководителю департамента градостроительной политики столицы Сергею Левкину.

В документе девелоперы просят освободить их от налога на имущество организаций при строительстве многоквартирных домов с высоким классом энергоэффективности. Такое же предложение отправили в Минстрой.

Региональные власти имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли льготы застройщикам. Например, от налога на имущество освободили девелоперов в Республике Алтай, Омской, Томской, Тюменской, Челябинской областях и Ханты-Мансийском округе.

Сейчас в Москве стоится 611 домов с энергоэффективностью А, В++, В+ и В классов. Они позволяют жильцам экономить 60-70% при оплате коммунальных услуг.

Застройщики могут отказаться от строительства энергоэффективных домов, если не будет стимулирующих мер.

Если московским девелоперам одобрят льготы, то они сэкономят по 150 млн рублей в год. Это может стать минусом для покупателей квартир, поскольку тогда застройщики перестанут снижать цены на нераспроданное жилье.