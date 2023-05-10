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ЭДО

Как эффективно настроить кадровый электронный документооборот в компании: форум

Приходите на Всероссийский практический HR-форум «Кадровый электронный документооборот 2023»! Он пройдет 6 июня 2023 года в Москве.
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В деловой программе форума Кадровый электронный документооборот 2023 обсудим актуальные вопросы, связанные с нормативно-правовой базой, безопасностью персональных данных и порядком перевода бумажной документации в электронную.

Эксперты представят уникальные кейсы полного цикла от внедрения электронного документооборота до расчета его эффективности. Посетив форум, вы сможете создать эффективную стратегию улучшения кадровых процессов с помощью КЭДО.

Ключевые вопросы форума:

  • Как организовать процесс перехода на КЭДО?

  • Как обеспечить информационную безопасность?

  • Как с помощью КЭДО настроить HR-процессы?

Среди спикеров, подтвердивших свое участие, представители крупных компаний: НИПИГАЗ, РЖД, РОСВОДОКАНАЛ, FUN&SUN, УРАЛХИМ, БИЛАЙН и многие другие.

С полным списком спикеров и деловой программой вы можете ознакомиться на сайте.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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