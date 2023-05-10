Как эффективно настроить кадровый электронный документооборот в компании: форум

В деловой программе форума Кадровый электронный документооборот 2023 обсудим актуальные вопросы, связанные с нормативно-правовой базой, безопасностью персональных данных и порядком перевода бумажной документации в электронную.
Эксперты представят уникальные кейсы полного цикла от внедрения электронного документооборота до расчета его эффективности. Посетив форум, вы сможете создать эффективную стратегию улучшения кадровых процессов с помощью КЭДО.
Ключевые вопросы форума:
Как организовать процесс перехода на КЭДО?
Как обеспечить информационную безопасность?
Как с помощью КЭДО настроить HR-процессы?
Среди спикеров, подтвердивших свое участие, представители крупных компаний: НИПИГАЗ, РЖД, РОСВОДОКАНАЛ, FUN&SUN, УРАЛХИМ, БИЛАЙН и многие другие.
С полным списком спикеров и деловой программой вы можете ознакомиться на сайте.
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