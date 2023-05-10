Инспекция труда провела больше 300 тысяч проверок с начала 2023 года

Это в 10 раз больше, чем в начале 2022 года. Инспекторы консультировали работодателей, чтобы предотвратить нарушения на предприятиях.

В первом квартале 2023 года инспекция труда провела более 300 тыс. профмероприятий, что в 10 раз больше, чем в начале 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Роструда.

«Государственный инспектор труда - это не только защитник прав работника, но и помощник работодателя в вопросах соблюдения трудового законодательства», - сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Инспекторы помогали выявить и устранить риски возможных нарушений на предприятиях. Работодателям предоставили консультации и выдали предостережения.