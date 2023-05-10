👰‍♀️Блогеры «Клерка» считают, что найти «своего» бухгалтера — это почти как жениться или выйти замуж. Что скажете, бухгалтеры?

В Трибуне «Клерка» все больше просмотров набирает пост с любопытной точкой зрения о том, как правильно подходить к выбору бухгалтера. Вот что пишет автор.

Подход к тому, чтоб найти действительно подходящего именно вам бухгалтера должен быть не менее серьезным, чем...подход к выбору супруга, уверена блогер Трибуны.

Смотреть надо на тип бухгалтера, на то, подходит ли этот тип для решения ваших задач, а еще на то, чему бухгалтер больше уделяет внимание.

«Фокус на решении задач бизнеса, а не заморочках бухгалтерии» должен быть, говорит автор.

Из очевидного, но важного, о чем многие забывают:

«Для оценки профессиональных компетенций бухгалтера, а особенно главного бухгалтера, необходимо самому быть опытным бухгалтером».

А как сами бухгалтеры думают о том, кто такой подходящий бухгалтер? Пишите в комментариях или заходите в Трибуну, чтобы завести свой блог об этом.