Мобильное приложение Райффайзенбанка перестало работать

Клиенты Райффайзенбанка не могут войти в мобильное приложение, в его работе произошел сбой. Об этом пишет «Frank Media».
При попытке входа в банковское приложение появляется сообщение: «У нас сбой, и перевод по номеру телефона сейчас не работает».
«Приложение Райффайзенбанка сейчас может работать нестабильно из-за внутренней неполадки. Мы уже работаем над восстановлением», - сообщили в пресс-службе банка.
Пока что клиенты не могут проводить банковские операции через мобильное приложение.
Ранее мы писали, что Raiffeisenbank International (RBI) решила разорвать корреспондентские отношения с банками в СНГ.
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