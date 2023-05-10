Мобильное приложение Райффайзенбанка перестало работать

У приложения Райффайзенбанка произошел сбой, клиенты пока что не могут переводить средства и совершать другие банковские операции.

Клиенты Райффайзенбанка не могут войти в мобильное приложение, в его работе произошел сбой. Об этом пишет «Frank Media».

При попытке входа в банковское приложение появляется сообщение: «У нас сбой, и перевод по номеру телефона сейчас не работает».

«Приложение Райффайзенбанка сейчас может работать нестабильно из-за внутренней неполадки. Мы уже работаем над восстановлением», - сообщили в пресс-службе банка.

Пока что клиенты не могут проводить банковские операции через мобильное приложение.

Ранее мы писали, что Raiffeisenbank International (RBI) решила разорвать корреспондентские отношения с банками в СНГ.