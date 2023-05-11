Налоги за самозанятых будут платить онлайн-платформы

Если самозанятый работает с заказчиками через цифровые агрегаторы, то сами онлайн-платформы будут считать и платить налог на профессиональный доход.

ФНС поддержала предложение Минтруда сделать онлайн-агрегаторов налоговыми агентами самозанятых. Об этом пишут «Известия».

Обязанность по уплате налогов за самозанятых может перейти к цифровым платформам-посредникам между заказчиком и клиентом. Например, агрегаторы от «Яндекса» или «Сбера».

Эта идея будет сформулирована в законопроекте, который добавят к закону о занятости населения. Так, перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости пополнится функцией налогового агента.

Онлайн-платформы будут должны считать и уплачивать налоги с доходов, которые получили самозанятые от работы на таких площадках.

В конце 2022 года в стране зарегистрировано 6,5 млн самозанятых. Большинство из них работают в такси, оказывают строительные, маркетинговые и консультационные услуги, а также сдают квартиры в аренду.