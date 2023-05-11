Думаете, куда пойти учиться? А мы узнали, за какие навыки заплатят больше всего

Аналитики из hh.ru и Calltouch подвели итоги 2022 года. Оказалось, что соискатели, обладающие компетенцией в «Яндекс.Метрика», «контекстная реклама» и «интернет-реклама», могут претендовать на высокую зарплату.

Если мерить зарплату по медианному уровню, то специалисты спокойно получают от 63 200 рублей в месяц.

№ Навык Медианная зарплата Максимальная зарплата 1 Яндекс.Метрика 69 900 120 800 2 Контекстная реклама 67 900 120 700 3 Интернет-реклама 63 200 121 200

Кроме этого, по данным опроса маркетинговой платформы Calltouch, каждому третьему сотруднику, чтобы работать в высокооплачиваемой сфере маркетинга, потребовалось профессиональное обучение.

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