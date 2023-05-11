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Маркетинг

Думаете, куда пойти учиться? А мы узнали, за какие навыки заплатят больше всего

Аналитики из hh.ru и Calltouch подвели итоги 2022 года. Оказалось, что соискатели, обладающие компетенцией в «Яндекс.Метрика», «контекстная реклама» и «интернет-реклама», могут претендовать на высокую зарплату.
7

Если мерить зарплату по медианному уровню, то специалисты спокойно получают от 63 200 рублей в месяц.

Навык

Медианная

зарплата

Максимальная зарплата

1

Яндекс.Метрика

69 900

120 800

2

Контекстная реклама

67 900

120 700

3

Интернет-реклама

63 200

121 200

Кроме этого, по данным опроса маркетинговой платформы Calltouch, каждому третьему сотруднику, чтобы работать в высокооплачиваемой сфере маркетинга, потребовалось профессиональное обучение.

Наш курс Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу — для работающих маркетологов, для начинающих специалистов, и тех кто хочет овладеть перспективной профессией с зарплатой без потолка.

За 256 часов обучения вы научитесь продвигать продукты всеми современными технологиями и получите зарегистрированный в госреестр ФИС ФРДО диплом, который облегчит дальнейшее трудоустройство.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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