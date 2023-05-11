Думаете, куда пойти учиться? А мы узнали, за какие навыки заплатят больше всего

Если мерить зарплату по медианному уровню, то специалисты спокойно получают от 63 200 рублей в месяц.
№
Навык
Медианная
зарплата
Максимальная зарплата
1
Яндекс.Метрика
69 900
120 800
2
Контекстная реклама
67 900
120 700
3
Интернет-реклама
63 200
121 200
Кроме этого, по данным опроса маркетинговой платформы Calltouch, каждому третьему сотруднику, чтобы работать в высокооплачиваемой сфере маркетинга, потребовалось профессиональное обучение.
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