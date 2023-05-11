Останется ли Microsoft в России?

В Госдуме опять заговорили о добровольном отказе от продуктов Microsoft. Крайний раз об этом высказался зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Но на деле Microsoft продолжает рассылать российским клиентам, которые не находятся под санкциями, предложения о продлении сотрудничества.

Как думаете, Excel от Microsoft нужен только для работы? Оказывается, чтобы достичь “дна в excel”, потребуется 9 часов 36 минут 10 секунд. Столько времени американский блогер удерживал кнопку “вниз”, чтобы опуститься на последнюю строчку в таблице.

Лучше бы потратил это время на обучение настоящим навыкам: управленческий и бухгалтерский учет. Курс повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах — это не про работу в Excel или только про управленческий учет.

Курс — про практическое применение управленческого учета за счет 1С, Excel и Google-таблиц. Сразу четыре крутых навыка в одном месте.

Смотрите бесплатный пробный урок и записывайтесь на ближайший майский онлайн-поток, чтобы занять место аналитика в своей компании.