Останется ли Microsoft в России?

Но на деле Microsoft продолжает рассылать российским клиентам, которые не находятся под санкциями, предложения о продлении сотрудничества.
Как думаете, Excel от Microsoft нужен только для работы? Оказывается, чтобы достичь “дна в excel”, потребуется 9 часов 36 минут 10 секунд. Столько времени американский блогер удерживал кнопку “вниз”, чтобы опуститься на последнюю строчку в таблице.
Лучше бы потратил это время на обучение настоящим навыкам: управленческий и бухгалтерский учет. Курс повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах — это не про работу в Excel или только про управленческий учет.
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