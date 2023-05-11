Налоговые обязательства не будут погашать за счет НДФЛ

НДФЛ начали выводить из системы ЕНС. Теперь регионы смогут быстрее получать свои налоговые доходы.

В Госдуму внесли законопроект, по которому НДФЛ будет распределяться без заявлений о распоряжении денежными средствами на ЕНС.

Регионы будут получать НДФЛ автоматически, на основании уведомлений налоговых агентов. Таким образом, средства будут быстрее поступать в консолидированный региональный бюджет.

«Отмена такого автоматического зачета по заявлению самого налогового агента не предусматривается», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Также за счет НДФЛ теперь не будут погашать другие налоговые обязательства.

Ранее мы писали, что региональные бюджеты недополучают налоговые доходы от НДФЛ из-за введения ЕНС.