Минстрой может обязать страховать жилье

Обязательное страхование нарушит конституционные права граждан, поэтому Минстрой ищет к этому альтернативные подходы.

Минстрой собирается ввести обязательное страхование жилья. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина.

Пока что министерство определяет, кто будет должен оплачивать страховку и по какому тарифу.

Если обязать всех страховать жилье, то это нарушит конституционные права граждан. Поэтому рассматривается вариант страхования из средств регионального или федерального бюджета.

После наводнения в Иркутской области в 2019 году проблема страхования жилья стала особенно острой.

В мае 2022 года Минфин разработал законопроект, по которому регионы должны обеспечить доступные цены на страховку жилья от несчастных случаев.