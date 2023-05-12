Минстрой может обязать страховать жилье

Минстрой собирается ввести обязательное страхование жилья. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина.
Пока что министерство определяет, кто будет должен оплачивать страховку и по какому тарифу.
Если обязать всех страховать жилье, то это нарушит конституционные права граждан. Поэтому рассматривается вариант страхования из средств регионального или федерального бюджета.
После наводнения в Иркутской области в 2019 году проблема страхования жилья стала особенно острой.
В мае 2022 года Минфин разработал законопроект, по которому регионы должны обеспечить доступные цены на страховку жилья от несчастных случаев.
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